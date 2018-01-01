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Лучанка нарікає на водія маршрутки, який ігнорує дітей на зупинках

Лучанка нарікає на водія маршрутки, який ігнорує дітей на зупинках
Водій луцької маршрутки №2 проігнорував людей на зупинці і не зупинився на вимогу.

Про це пише Олена Янчук у спільноті Теревені про Луцьк.

"Доброго вечора. Сьогодні знлву стикнулась з хамством волія маршрутки. Приблизно о 14.40 , біля магазину «Студент», ,водій маршрутки № 2 з номером 87—96 не зупинився на вимогу, мало того на світлофорі він встав, коли мама з дитинкою на руках постукала у двері, навіть не відреагував, щоб маршрутка була повна, я б не сказала. На зупинці було багато школярів, він вирішив проігнорувати. За 20 хвилин підійшла інша двійка, природньо, що бажаючих їхати стало значно більше, водій почав кричати, що ви пхаєтеся, слідом буде йти пуста маршрутка, на наступній зупинці картинка повторилася, це все призначалося для дітей та студентів. Діти, що винні, що йти тяжко, каша під ногами, портфелі тяжки. Громадський транспорт: хочу зупинюсь, не хочу дітей не беру. На зупинках зупинявся так, що або у чучугур пирнай, або під машину. А потім будем піднімати питання про підняття цін? Може десь повторююсь, не вигідна ця справа, не займайся", - йдеться у дописі.

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Теги: маршрутка, скарга, діти
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