Лучанин у супермаркеті придбав пиріжок із камінням. ФОТО
Сьогодні, 00:42
У Луцьку, на Київському майдані, у сепермаркеті "Наш край", продають пиріжки з камінням.
Про це написав Oleg Polyuhovich у спільноті Теревені про Луцьк.
"Супермаркет "Наш край", Київська площа. Обережно жуйте пиріжки. Попався камінчик. Я мало не став клієнтом дантиста", - йдеться у дописі.
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Про це написав Oleg Polyuhovich у спільноті Теревені про Луцьк.
"Супермаркет "Наш край", Київська площа. Обережно жуйте пиріжки. Попався камінчик. Я мало не став клієнтом дантиста", - йдеться у дописі.
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