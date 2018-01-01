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Лучанин у супермаркеті придбав пиріжок із камінням. ФОТО

Лучанин у супермаркеті придбав пиріжок із камінням. ФОТО
У Луцьку, на Київському майдані, у сепермаркеті "Наш край", продають пиріжки з камінням.

Про це написав Oleg Polyuhovich‎ у спільноті Теревені про Луцьк.

"Супермаркет "Наш край", Київська площа. Обережно жуйте пиріжки. Попався камінчик. Я мало не став клієнтом дантиста", - йдеться у дописі.
Лучанин у супермаркеті придбав пиріжок із камінням. ФОТО

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Теги: пиріжок, супермаркет, каміння
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