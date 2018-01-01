Лучанин у супермаркеті придбав пиріжок із камінням. ФОТО





Про це написав Oleg Polyuhovich‎ у спільноті Теревені про Луцьк.



"Супермаркет "Наш край", Київська площа. Обережно жуйте пиріжки. Попався камінчик. Я мало не став клієнтом дантиста", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на Київському майдані, у сепермаркеті "Наш край", продають пиріжки з камінням.Про це написаву спільноті Теревені про Луцьк."Супермаркет "Наш край", Київська площа. Обережно жуйте пиріжки. Попався камінчик. Я мало не став клієнтом дантиста", - йдеться у дописі.

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