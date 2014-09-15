Сотні маленьких «миколайчиків» взяли участь у святковому флешмобі в Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:51
Танцювальний флешмоб, під час якого 400 маленьких «помічників» Святого Миколая виконали запальний танець, відбувся напередодні свята покровителя Луцька.
Участь у масовому дійстві взяли учні початкової ланки Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей Луцької міської ради». Пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, 18 грудня, учні цього ж навчального закладу написали найдовший лист Святому Миколаю. Так, 47-метрове «полотно», що складається із листів-звернень до Покровителя міста, офіційно потрапило до Книги рекордів України.
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Участь у масовому дійстві взяли учні початкової ланки Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей Луцької міської ради». Пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, 18 грудня, учні цього ж навчального закладу написали найдовший лист Святому Миколаю. Так, 47-метрове «полотно», що складається із листів-звернень до Покровителя міста, офіційно потрапило до Книги рекордів України.
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