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Тваринам уже тісно: Директор Луцького зоопарку просить розширити звіринець. ВІДЕО

Тваринам уже тісно: Директор Луцького зоопарку просить розширити звіринець. ВІДЕО
Виконавчий комітет Луцької міської ради одностайно підтримали програму розвитку місцевого зоопарку.

Про це повідомляє Сфера-ТВ.

Нагадаємо, за твердженням директорки зоопарку Людмили Денисенко, тваринам бракує місця, тож вона клопоче про розширення території.

За її словами, зоопарк є другим у рейтингу найчастіше відвідуваних місць у Луцьку після замку Любарта. Відтак треба сприяти розвитку звіринця, аби і його вихованцям краще жилося, і людям хотілось їх відвідувати.

Деталі – у відео.

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Теги: зоопарк, розширення
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