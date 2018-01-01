Тваринам уже тісно: Директор Луцького зоопарку просить розширити звіринець. ВІДЕО





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Нагадаємо, за твердженням директорки зоопарку Людмили Денисенко, тваринам бракує місця, тож вона клопоче про розширення території.



За її словами, зоопарк є другим у рейтингу найчастіше відвідуваних місць у Луцьку після замку Любарта. Відтак треба сприяти розвитку звіринця, аби і його вихованцям краще жилося, і людям хотілось їх відвідувати.



Деталі – у відео.



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