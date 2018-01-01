Тваринам уже тісно: Директор Луцького зоопарку просить розширити звіринець. ВІДЕО
Сьогодні, 04:15
Виконавчий комітет Луцької міської ради одностайно підтримали програму розвитку місцевого зоопарку.
Про це повідомляє Сфера-ТВ.
Нагадаємо, за твердженням директорки зоопарку Людмили Денисенко, тваринам бракує місця, тож вона клопоче про розширення території.
За її словами, зоопарк є другим у рейтингу найчастіше відвідуваних місць у Луцьку після замку Любарта. Відтак треба сприяти розвитку звіринця, аби і його вихованцям краще жилося, і людям хотілось їх відвідувати.
Деталі – у відео.
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Про це повідомляє Сфера-ТВ.
Нагадаємо, за твердженням директорки зоопарку Людмили Денисенко, тваринам бракує місця, тож вона клопоче про розширення території.
За її словами, зоопарк є другим у рейтингу найчастіше відвідуваних місць у Луцьку після замку Любарта. Відтак треба сприяти розвитку звіринця, аби і його вихованцям краще жилося, і людям хотілось їх відвідувати.
Деталі – у відео.
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