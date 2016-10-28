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На Волині бійці та їхні сім'ї стають жертвами нахабних шахраїв

На Волині бійці та їхні сім'ї стають жертвами нахабних шахраїв
На Волині дедалі частіше шахраї "полюють" на військовослужбовців та членів їх сімей.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Василь Нагорний.

Чоловік зазначає, що особливо це стосується тих, хто очікує виплат від міноборони, соцзахисту.

"Почастішали випадки, що на телефони надходять смс, про нарахування виплат від згаданих вище державних органів. Шахраї просять вас або зателефонувати на певний номер, або зайти на зазначений ними сайт , а далі витягують дані по вашим банківським карткам", – інформує Нагорний.

Окрім того Василь Нагорний переконує, що з картки зникають кредитні чи власні кошти. Також часто телефонують до родин чи бійців, яким збирають кошти на лікування і просять повідомити певні дані, ніби щоб перерахувати кошти.

"Спілкувався з представниками Міноборони і соцзахисту – вони ніколи ніяких смс не надсилають, а просто перераховують кошти", – написав чоловік.

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Теги: шахрайство, інтернет, бійці, Нагорний
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