Звання «Мати-героїня» пропонують присвоїти одразу двом лучанкам
Сьогодні, 06:39
Відзначити почесним званням рекомендували двох лучанок, які народили та виховали по п’ять дітей.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради 18 грудня. Пишуть Волинські новини.
За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендували для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» мешканок Луцька Наталію Кравчук та Наталію Хорошенко.
Наталія Кравчук народила та виховала п’ятьох дітей, серед них є дитина з інвалідністю, працювала на Луцькій взуттєвій фабриці, пізніше перебувала на обліку у міському центрі зайнятості. Нині домогосподарка - по догляду за дитиною з інвалідністю, нездатною до самообслуговування.
Наталія Хорошенко також народила та виховала п’ятьох дітей, працює продавцем продовольчих товарів у приватного підприємця.
Клопотання про присвоєння Президентом України почесного звання «Мати-героїня» порушує виконавчий комітет Луцької міськради та подає у Волинську обласну державну адміністрацію для подальшого вирішення.
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Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради 18 грудня. Пишуть Волинські новини.
За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендували для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» мешканок Луцька Наталію Кравчук та Наталію Хорошенко.
Наталія Кравчук народила та виховала п’ятьох дітей, серед них є дитина з інвалідністю, працювала на Луцькій взуттєвій фабриці, пізніше перебувала на обліку у міському центрі зайнятості. Нині домогосподарка - по догляду за дитиною з інвалідністю, нездатною до самообслуговування.
Наталія Хорошенко також народила та виховала п’ятьох дітей, працює продавцем продовольчих товарів у приватного підприємця.
Клопотання про присвоєння Президентом України почесного звання «Мати-героїня» порушує виконавчий комітет Луцької міськради та подає у Волинську обласну державну адміністрацію для подальшого вирішення.
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