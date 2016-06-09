Звання «Мати-героїня» пропонують присвоїти одразу двом лучанкам





Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради 18 грудня. Пишуть



За вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю рекомендували для представлення до відзначення почесним званням «Мати-героїня» мешканок Луцька Наталію Кравчук та Наталію Хорошенко.



Наталія Кравчук народила та виховала п’ятьох дітей, серед них є дитина з інвалідністю, працювала на Луцькій взуттєвій фабриці, пізніше перебувала на обліку у міському центрі зайнятості. Нині домогосподарка - по догляду за дитиною з інвалідністю, нездатною до самообслуговування.



Наталія Хорошенко також народила та виховала п’ятьох дітей, працює продавцем продовольчих товарів у приватного підприємця.



Клопотання про присвоєння Президентом України почесного звання «Мати-героїня» порушує виконавчий комітет Луцької міськради та подає у Волинську обласну державну адміністрацію для подальшого вирішення.

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