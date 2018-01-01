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Луцьк хочуть «очистити» від незаконних засобів реклами

Луцьк хочуть «очистити» від незаконних засобів реклами
Рекламу, розміщену з порушеннями на різних вулицях та проспектах міста, демонтують відповідно до рішення виконкому.

Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради 18 грудня. Пишуть Волинські новини.

Члени виконкому ухвалили рішення щодо демонтажу майже трьох десятків рекламних засобів, які розміщені з порушеннями.

Як повідомив директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський, планують демонтувати 29 засобів зовнішньої реклами на низці вулиць та проспектів: вулицях Парковій, Гулака-Артемовського, проспектах Соборності та Перемоги.

З його слів, такі оформлення рекламних засобів, з порушенням існуючого порядку та концепції, зазвичай роблять підприємці з інших міст та областей. Штраф за розміщення таких рекламних засобів становить від 900 до 6-7 тисяч гривень.

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Теги: реклама, виконком
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