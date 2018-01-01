У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
Сьогодні, 08:12
В Іваничах, що на Волині, уже прикрасили головну новорічну красуню.
Про це написав Василь Ігнатюк у спільноті "Іваничівщина".
"Думаю діти будуть задоволені. З Миколаєм Вас, іваничівці", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
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Про це написав Василь Ігнатюк у спільноті "Іваничівщина".
"Думаю діти будуть задоволені. З Миколаєм Вас, іваничівці", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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