вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО

У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
В Іваничах, що на Волині, уже прикрасили головну новорічну красуню.

Про це написав Василь Ігнатюк у спільноті "Іваничівщина".

"Думаю діти будуть задоволені. З Миколаєм Вас, іваничівці", - йдеться у повідомленні.


ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вперше біля луцького РАЦСу прикрасили новорічну красуню. ФОТО

У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Новий рік, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок
Сьогодні, 08:39
Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:22
У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
Сьогодні, 08:12
День Святого Миколая: історія свята, традиції та прикмети
Сьогодні, 08:06
Луцьк хочуть «очистити» від незаконних засобів реклами
Сьогодні, 07:24
Схожі новини
Що подарувати коханому на Новий рік: ТОП варіантів та ідей Що подарувати коханому на Новий рік: ТОП варіантів та ідей
18 грудень, 21:02
Католицьке Різдво в Україні 2018: скільки вихідних матимуть українці Католицьке Різдво в Україні 2018: скільки вихідних матимуть українці
18 грудень, 19:46
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
15 грудень, 13:32
Нацбанк України випустив новорічну монету Нацбанк України випустив новорічну монету
14 грудень, 19:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
Лучани організували благодійну виставку заради важкохворого 12-річного волинянина
Сьогодні, 09:49
 0
Польща закриє пішохідний пункт пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 09:34
 0
Показали красу зимового волинського лісу: чарівні фото
Сьогодні, 09:33
 0
У Луцьку рятувальники витягли 2 «швидкі», які їхали на виклик
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8