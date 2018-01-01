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У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок

У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок
У День святого Миколая кожен відвідувач ЦНАП зможе долучитися до акції «Тепла іграшка надії».

Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту.

19 грудня у День Святого Миколая кожен відвідувач ЦНАП зможе на першому поверсі департаменту долучитися до акції «Тепла іграшка надії» - придбати ялинкові прикраси з фетру за символічну суму – 25 гривень.

"Всі зібрані кошти перерахують на рахунок благодійного фонду «Стопрак», який допомагає онкохворим дітям. Запрошуємо скористатися адміністративними послугами та долучитися до благодійного ярмарку", - йдеться у повідомленні.

У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок
У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок
У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок

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Теги: діти, свят, благодійність
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