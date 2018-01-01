У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок
Сьогодні, 08:39
У День святого Миколая кожен відвідувач ЦНАП зможе долучитися до акції «Тепла іграшка надії».
Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту.
19 грудня у День Святого Миколая кожен відвідувач ЦНАП зможе на першому поверсі департаменту долучитися до акції «Тепла іграшка надії» - придбати ялинкові прикраси з фетру за символічну суму – 25 гривень.
"Всі зібрані кошти перерахують на рахунок благодійного фонду «Стопрак», який допомагає онкохворим дітям. Запрошуємо скористатися адміністративними послугами та долучитися до благодійного ярмарку", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту.
19 грудня у День Святого Миколая кожен відвідувач ЦНАП зможе на першому поверсі департаменту долучитися до акції «Тепла іграшка надії» - придбати ялинкові прикраси з фетру за символічну суму – 25 гривень.
"Всі зібрані кошти перерахують на рахунок благодійного фонду «Стопрак», який допомагає онкохворим дітям. Запрошуємо скористатися адміністративними послугами та долучитися до благодійного ярмарку", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 19 грудня
Сьогодні, 09:00
У День святого Миколая в луцькому ЦНАПі влаштують благодійний ярмарок
Сьогодні, 08:39
Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:22
У волинському райцентрі засвітили головну ялинку. ФОТО
Сьогодні, 08:12