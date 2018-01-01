Чому сьогодні категорично не можна просити грошей: прикмети і забобони
Сьогодні, 08:46
19 грудня християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дідуся з торбинкою подарунків на плечах знають усі з самого дитинства. Миколай допомагав бідним, рятував людей від голоду та приносив нужденним гроші та гостинці.
Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас традиції, яких варто дотримуватися в цей день.
Що не можна робити в День Миколая Чудотворця
– 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.
– Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.
– 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.
– Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.
Що можна робити в День Миколая Чудотворця
– Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.
– Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець.
– Віддайте усі позичені вами раніше кошти.
– Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.
– Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.
– Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотвориць посприяє його здійсненню.
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Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас традиції, яких варто дотримуватися в цей день.
Що не можна робити в День Миколая Чудотворця
– 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.
– Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.
– 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.
– Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.
Що можна робити в День Миколая Чудотворця
– Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.
– Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець.
– Віддайте усі позичені вами раніше кошти.
– Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.
– Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.
– Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотвориць посприяє його здійсненню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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