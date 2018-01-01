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Чому сьогодні категорично не можна просити грошей: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна просити грошей: прикмети і забобони
19 грудня християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дідуся з торбинкою подарунків на плечах знають усі з самого дитинства. Миколай допомагав бідним, рятував людей від голоду та приносив нужденним гроші та гостинці.

Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас традиції, яких варто дотримуватися в цей день.

Що не можна робити в День Миколая Чудотворця
– 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.

– Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.

– 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.

– Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.

Що можна робити в День Миколая Чудотворця
– Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.

– Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець.

– Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

– Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.

– Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

– Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотвориць посприяє його здійсненню.

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Теги: свято, забобони
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