Чому сьогодні категорично не можна просити грошей: прикмети і забобони





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Що не можна робити в День Миколая Чудотворця

– 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.



– Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.



– 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.



– Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.



Що можна робити в День Миколая Чудотворця

– Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.



– Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець.



– Віддайте усі позичені вами раніше кошти.



– Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.



– Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.



– Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотвориць посприяє його здійсненню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 грудня християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дідуся з торбинкою подарунків на плечах знають усі з самого дитинства. Миколай допомагав бідним, рятував людей від голоду та приносив нужденним гроші та гостинці.Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас традиції, яких варто дотримуватися в цей день.– 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.– Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.– 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.– Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.– Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.– Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець.– Віддайте усі позичені вами раніше кошти.– Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.– Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.– Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотвориць посприяє його здійсненню.

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