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Курс валют у Луцьку на 19 грудня

Курс валют у Луцьку на 19 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.671, а продаж - 28.004.

Євро при купівлі становить - 31.303, при продажу - 31.925.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.990, продаж - 7.520.

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Теги: курс валют, Луцьк
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