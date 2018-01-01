«Євробляху» можна випустити у вільних обіг на будь-якому митному посту, – Волинська митниця

Випустити у вільний обіг своє авто з Європи можна у будь-якому органі доходів і зборів.Про це повідомили у прес-службі у прес-службі Волинської митниці.Волинська митниця застерігає власників від невиправданих простоїв та зайвих витрат.З 25 листопада 2018 року у зоні діяльності Волинської митниці ДФС скористалися пільгою на сплату акцизного податку під час випуску у вільний обіг авто з іноземною реєстрацією 3543 громадяни України.З них 850 автомобілів оформили без виїзду за кордон за деклараціями громадян, які раніше користувались ними у митних режимах «транзит» чи «тимчасове ввезення», а 2693 громадяни України вперше ввезли їх з Європи в режимі «імпорт».Активно заявляють транспортні засоби до оформлення на митних постах Ковель (всього оформили 629 авто), Ягодин (всього – 401 авто), Володимир-Волинський (131 авто). Проте беззаперечним лідером у структурі Волинської митниці став митний пост Луцьк. В обласному центрі за ці дні випущено у вільний обіг 2382 легкових автомобілі (67 відсотків).Із загальної кількості випущених у вільний обіг на Волині автомобілів 1860 належать мешканцям регіону, а 1683 – жителям інших областей. А щодо митного поста Луцьк - менше половини з власників цих транспортних засобів (1069 осіб) мають волинську реєстрацію.Стихійний вибір громадянами органу доходів і зборів, де вони здійснюють митне оформлення свого автомобіля, призводить до надмірного скупчення транспортних засобів в одних митних терміналах за рахунок порожнечі в інших. Це суттєво впливає на час очікування декларантами рішення про випуск, призводить до додаткових витрат за простій авто в терміналах і тимчасове проживання їхніх власників на Волині.«Як керівник, я перерозподілив наявну штатну чисельність інспекторського складу на користь митного поста Луцьк, - каже начальник Волинської митниці ДФС. – Проте кожен повинен зрозуміти: один митний пост Луцьк, навіть якщо орендувати цілий цех в «Модерн-експо», якщо зняти усіх інспекторів з Ягодина і Доманового, якщо розмістити в Луцьку увесь склад митниці – він все одно не зможе забезпечити потреби усієї країни».Євгеній Шелігацький процитував норму статті 365 Митного Кодексу України: «Дозволено митне оформлення транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх цьому органу» і закликав автовласників сповна користуватись правами, наданими законом. А отже – обирати той орган доходів і зборів, пред’явлення автомобіля якому є найближчим до оселі, а тому найзручнішим способом митного оформлення.