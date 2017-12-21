Показали красу зимового волинського лісу: чарівні фото

Володимир Ковалюк показав неймовірні знімки засніженого лісу.



Світлинами та враженнями він поділився з журналістами мережі



Зима – чи не найзагадковіша та найчарівшіна пора року.



За словами Володимира, особливо краса зими помітна в лісі, де ялини вкриті білосніжним шаром снігу, сонце під час сходу та заходу кидає на білий килим такі кольори, які не знайдеш більше ніде у світі. Такі світлини здаються ожилими з казкових картинок.



Володимир Ковалюк вирішив не гаяти часу та відправився на фотозйомку до Носачевичівського лісу, що в Рожищенському районі. Не стало на заваді фотографу й така перепона, як «по коліна снігу».





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