Польща закриє пішохідний пункт пропуску на кордоні з Україною





Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у вівторок, 18 грудня, - пише



"Наприкінці року закінчується дія пілотного проекту щодо пішохідного перетину кордону на автомобільному пункті пропуску Долгобичув-Угринів... Тимчасовий характер облаштованої для пішохідного руху інфраструктури створює багато загроз і не дозволяє продовжити дію пілотного проекту в його нинішньому вигляді. Також, зважаючи на збільшення часу очікування перетину кордону людьми, які подорожують автобусом, виправданим є використання автобусних переїздів за їхнім прямим призначенням", - йдеться в повідомленні.



У свою чергу Захід.net повідомляє, що українські прикордонники поки не отримували офіційних документів про закриття пішохідного переходу в Угринові.



"Дія експерименту дійсно закінчується. Ми чули про те, що пішохідний пункт пропуску мають намір закрити, але поки чекаємо офіційних документів від польських колег. Ймовірно, завтра-післязавтра отримаємо всі документи і тоді будемо знати точно, що буде з цим пунктом", - пояснила прес-секретар Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.



У виданні також зазначили, що відкритий в 2014 році пункт пропуску Угринів-Долгобичув призначений виключно для перетину кордону автомобільним транспортом. Однак через рік після відкриття, влітку 2015 року, там на шість місяців облаштували піший перехід.



"Відтоді дію експерименту постійно продовжували. Не відкидається, що так може статися і зараз, оскільки часто експеримент продовжували в останні кілька днів. Однак в офіційному повідомленні польських прикордонників не згадується про можливість продовження цього експерименту", - йдеться в повідомленні.



За даними прикордонників, щодоби пішохідним переходом в пункті пропуску "Долгобичув-Угринів" користуються близько 850 осіб. В цілому трафік складає близько 3,5 тисяч осіб. Крім цього пункту пішохідний перехід на українсько-польському кордоні в межах Львівської області є тільки в одному місці - в Шегинях.



Раніше в жовтні повідомлялось, що Польща неформально скасувала в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні "зелений коридор". Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, це є однією з причин утворення довгих автомобільних черг при перетині українсько-польського кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею у Львівській області Долгобичув-Угринів, відкритий в 2014 році, працюватиме до кінця 2018, після чого буде закритий.Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у вівторок, 18 грудня, - пише Корреспондент "Наприкінці року закінчується дія пілотного проекту щодо пішохідного перетину кордону на автомобільному пункті пропуску Долгобичув-Угринів... Тимчасовий характер облаштованої для пішохідного руху інфраструктури створює багато загроз і не дозволяє продовжити дію пілотного проекту в його нинішньому вигляді. Також, зважаючи на збільшення часу очікування перетину кордону людьми, які подорожують автобусом, виправданим є використання автобусних переїздів за їхнім прямим призначенням", - йдеться в повідомленні.У свою чергу Захід.net повідомляє, що українські прикордонники поки не отримували офіційних документів про закриття пішохідного переходу в Угринові."Дія експерименту дійсно закінчується. Ми чули про те, що пішохідний пункт пропуску мають намір закрити, але поки чекаємо офіційних документів від польських колег. Ймовірно, завтра-післязавтра отримаємо всі документи і тоді будемо знати точно, що буде з цим пунктом", - пояснила прес-секретар Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник.У виданні також зазначили, що відкритий в 2014 році пункт пропуску Угринів-Долгобичув призначений виключно для перетину кордону автомобільним транспортом. Однак через рік після відкриття, влітку 2015 року, там на шість місяців облаштували піший перехід."Відтоді дію експерименту постійно продовжували. Не відкидається, що так може статися і зараз, оскільки часто експеримент продовжували в останні кілька днів. Однак в офіційному повідомленні польських прикордонників не згадується про можливість продовження цього експерименту", - йдеться в повідомленні.За даними прикордонників, щодоби пішохідним переходом в пункті пропуску "Долгобичув-Угринів" користуються близько 850 осіб. В цілому трафік складає близько 3,5 тисяч осіб. Крім цього пункту пішохідний перехід на українсько-польському кордоні в межах Львівської області є тільки в одному місці - в Шегинях.Раніше в жовтні повідомлялось, що Польща неформально скасувала в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні "зелений коридор". Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, це є однією з причин утворення довгих автомобільних черг при перетині українсько-польського кордону.

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