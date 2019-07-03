Лучани організували благодійну виставку заради важкохворого 12-річного волинянина

Вадима Мучака.



Працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва відкрили благодійну виставку робіт вихованців студії дитячої творчості "Етно-Студії" та студентів кафедри образотворчого мистецтва СНУ ім. Лесі Українки, - пише газета



Тож усіх запрошують придбати різдвяно-новорічні вироби.



Вадим тяжкохворий з дитинства, але хвороба спрогресувала і тепер він не може ходити. Ця хвороба не лікується, та на щастя лікарі з Варшави повідомили, що Translarna (Ataluren-діюча речовина) допоможе Вадиму знову встати на ноги. Препарат можна купити за кордоном від 4000 євро/місяць - довічно.



Тел мами: 0992912669 Мучак Наталія Миколаївна

Реквізити: 5168757370858567 Мучак М.Н.





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