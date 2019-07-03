Лучани організували благодійну виставку заради важкохворого 12-річного волинянина
Сьогодні, 09:49
У Луцьку відкрили благодійну виставку, щоб зібрати на ліки для 12-річного волинянина Вадима Мучака.
Працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва відкрили благодійну виставку робіт вихованців студії дитячої творчості "Етно-Студії" та студентів кафедри образотворчого мистецтва СНУ ім. Лесі Українки, - пише газета Волинь-нова.
Тож усіх запрошують придбати різдвяно-новорічні вироби.
Вадим тяжкохворий з дитинства, але хвороба спрогресувала і тепер він не може ходити. Ця хвороба не лікується, та на щастя лікарі з Варшави повідомили, що Translarna (Ataluren-діюча речовина) допоможе Вадиму знову встати на ноги. Препарат можна купити за кордоном від 4000 євро/місяць - довічно.
Тел мами: 0992912669 Мучак Наталія Миколаївна
Реквізити: 5168757370858567 Мучак М.Н.
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Працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва відкрили благодійну виставку робіт вихованців студії дитячої творчості "Етно-Студії" та студентів кафедри образотворчого мистецтва СНУ ім. Лесі Українки, - пише газета Волинь-нова.
Тож усіх запрошують придбати різдвяно-новорічні вироби.
Вадим тяжкохворий з дитинства, але хвороба спрогресувала і тепер він не може ходити. Ця хвороба не лікується, та на щастя лікарі з Варшави повідомили, що Translarna (Ataluren-діюча речовина) допоможе Вадиму знову встати на ноги. Препарат можна купити за кордоном від 4000 євро/місяць - довічно.
Тел мами: 0992912669 Мучак Наталія Миколаївна
Реквізити: 5168757370858567 Мучак М.Н.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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