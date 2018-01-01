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Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»

Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»
18-річний водій мотоцикла, який, не маючи прав, збив на узбіччі дівчину в селі Кримне Старовижівського району, що на Волині, отримав умовне покарання на один рік.

Про це йдеться у вироці Турійського районного суду Волинської області від 12 грудня, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що 1 липня 2018 року вісімнадцятирічний волинянин, не маючи посвідчення водія, рухався мотоциклом «VIPER» по вулиці Центральній у селі Кримне Старовижівського району в напрямку села Мокре. Не дотримавшись правил дорожнього руху, обвинувачений виїхав на праве узбіччя в напрямку свого руху та здійснив наїзд на дівчину, яка йшла в попутному напрямку.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 21-річна дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді переломів, а також струсу мозку.

Допитаний у судовому засідання обвинувачений свою визнав повністю, наголосивши, що відшкодував потерпілій шкоду і готовий надалі це робити. Він просив суду призначити йому покарання у виді штрафу.

Потерпіла, своєю чергою, зауважила, що не має до хлопця жодних претензій майнового чи морального характеру, однак просила призначити йому покарання у виді обмеження волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді одного року обмеження волі, однак на підставі статті 75 КК України звільнив його від призначеного покарання, якщо протягом одного року він не вчинить нового злочину.
Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»
Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»
Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»
Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»
Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»
Волинянину, який збив мотоциклом дівчину, дали «умовне»

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Теги: волинянин, суд, аварія
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Коментарі 1
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в Турійському райсудді до голови (Йосипивної)не багато хто має підхід
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