У власній квартирі згорів 96-річний народний артист України





Як повідомляє прес-служба ДСНС області, повідомлення про пожежу надійшло 18 грудня о 11:07. Було встановлено, що пожежа виникла у квартирі житлового будинку, - пише



Об 11:41 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, а об 11:55 повністю ліквідувати. На місці пожежі було виявлено тіло громадянина. Окрім цього працівникам швидкої медичної допомоги було передано потерпілого із ознаками отруєння продуктами горіння Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 м. кв.



Як повідомляє сайт міста Тернопіль, у пожежі загинув народний артист України Петро Ластівка.



«18 грудня в Тернополі, у власному помешканні, внаслідок пожежі (від короткого замикання електропроводів) на 97 році життя загинув народний артист України, легенда Тернопільського драмтеатру Петро Трохимович Ластівка», - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Петро Ластівка (старший) народився 5 червня 1922 року (хоча святкував 5 липня) у с. Савинці, нині Рокитнянського району Київської області. Актор, літератор, заслужений артист УРСР (1972), народний артист УРСР (1980), чоловік актриси Божко-Ластівки Марії та батько актора і режисера Петра Ластівки. Учасник Другої світової війни — гвардії лейтенант, розвідник парашутно-десантних військ. × Закінчив школу кіноактора при Київській кіностудії художніх фільмів (1949, нині кіностудія ім. О. Довженка).



Працював у Закарпатському та Чернігівському музично-драматичному театрах. 1960–1988 — актор Тернопільського музично-драматичного театру (нині академічний театр). Зіграв понад 100 ролей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі у власній квартирі на вулиці Котляревського під час пожежі загинув народний артист України Петро Ластівка, якому в цьому році виповнилося 96 років.Як повідомляє прес-служба ДСНС області, повідомлення про пожежу надійшло 18 грудня о 11:07. Було встановлено, що пожежа виникла у квартирі житлового будинку, - пише Уніан Об 11:41 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, а об 11:55 повністю ліквідувати. На місці пожежі було виявлено тіло громадянина. Окрім цього працівникам швидкої медичної допомоги було передано потерпілого із ознаками отруєння продуктами горіння Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 м. кв.Як повідомляє сайт міста Тернопіль, у пожежі загинув народний артист України Петро Ластівка.«18 грудня в Тернополі, у власному помешканні, внаслідок пожежі (від короткого замикання електропроводів) на 97 році життя загинув народний артист України, легенда Тернопільського драмтеатру Петро Трохимович Ластівка», - йдеться у повідомленні.

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