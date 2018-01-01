MONATIK опинився серед номінантів головної музичної премії країни





У вівторок, 18 грудня, в одному з київських готелів відбулося оголошення номінантів восьмої щорічної професійної музичної премії YUNA-2019, яка відбудеться 22 березня наступного року у Палаці Спорту, - пише



Як повідомлялося раніше, були ввели дві нові номінації – "Найкращий електронний хіт" та "Найкращий хіп-хоп хіт", учасником яких зможе стати кожен, незалежно від ротацій, чиї пісні були у вільному доступі в мережі інтернет від 1 листопада 2017-го по 31 жовтня 2018 року.



Також відтепер головну нагороду "Найкраща пісня" зможе отримати тільки та композиція, в якій понад 90% тексту написано українською мовою. Окремою номінацією буде винесена номінація "Найкраща пісня іншою мовою".



Таким чином організаційним комітетом YUNA було оголошено результати голосування журі в 16-ти номінаціях, у кожній з яких представлено по п'ять артистів.



Найкращий виконавець



MONATIK



Арсен Мірзоян



Макс Барських



Олег Винник



Сергій Бабкін



Найкраща виконавиця



Джамала



NK | Настя Каменських



TAYANNA



Оля Полякова



Христина Соловій



Найкращий рок-гурт



O.Torvald



Pianoбой



The Hardkiss



"АНТИТІЛА"



"Bez Обмежень"



Найкращий поп-гурт



KADNAY



KAZKA



Mozgi



ONUKA



"Время и стекло"



Найкраща пісня



"Антитіла" - TDME



Pianoбой - "Все, що тебе не вбиває"



KAZKA - "Плакала"



Джамала - "Крила"



The Hardkiss - "Кораблі"



Найкраща пісня іншою мовою



Maruv & Boosin - Drunk Groove



LOBODA - Superstar



MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."



Макс Барських - "Сделай громче"



NK - "Это моя ночь"



Найкращий дует



Maruv & Boosin - Drunk groove



MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."



Олег Винник і Потап - "Найкращий день"



MONATIK & Ніна Матвієнко - "Цей день"



Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"



Найращий альбом



Maruv - Black water



KAZKA - KARMA



ONUKA - MOZAIKA



The Hardkiss - "Залізна ластівка"



TAYANNA - "Тримай мене"



Найкращий кліп



Maruv & Boosin - Drunk groove



LOBODA - Superstar



"Антитіла" - TDME



MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."



KAZKA - "Плакала"



Відкриття року



Alina Pash



Boosin



Maruv



NK | Настя Каменських



The Gitas



Найкращий естрадний хіт



Оля Полякова - "Мама"



Олег Винник і Потап - "Найкращий день"



Ірина Білик - "Не ховай очей"



NK - "Тримай"



Олег Винник - "Як жити без тебе"



Найкращий електронний хіт



Ivan Dorn - Africa



ONUKA - Animal



Maruv & Boosin - Drunk groove



KADNAY - "Тіло"



Maruv & Boosin - Focus on me



Найкращий хіп-хоп хіт



Alina Pash - Bitanga



Mozgi - "Але Але"



TamerlanAlena - "Покопокохай"



Alyona alyona - "Рибки"



MamaRika - "Файно"



Краще концертне шоу



"Кузьма 50!"



Pianoбой. "На вершіні тур"



Оля Полякова. "Королева ночі"



"Концерт Океану Ельзи до Дня незалежності"



The Hardkiss - "Залізна ластівка"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі претенденти на статуетку головної музичної премії країни. Серед них - зірка з Луцька MONATIK.У вівторок, 18 грудня, в одному з київських готелів відбулося оголошення номінантів восьмої щорічної професійної музичної премії YUNA-2019, яка відбудеться 22 березня наступного року у Палаці Спорту, - пише ТСН Як повідомлялося раніше, були ввели дві нові номінації – "Найкращий електронний хіт" та "Найкращий хіп-хоп хіт", учасником яких зможе стати кожен, незалежно від ротацій, чиї пісні були у вільному доступі в мережі інтернет від 1 листопада 2017-го по 31 жовтня 2018 року.Також відтепер головну нагороду "Найкраща пісня" зможе отримати тільки та композиція, в якій понад 90% тексту написано українською мовою. Окремою номінацією буде винесена номінація "Найкраща пісня іншою мовою".Таким чином організаційним комітетом YUNA було оголошено результати голосування журі в 16-ти номінаціях, у кожній з яких представлено по п'ять артистів.MONATIKАрсен МірзоянМакс БарськихОлег ВинникСергій БабкінДжамалаNK | Настя КаменськихTAYANNAОля ПоляковаХристина СоловійO.TorvaldPianoбойThe Hardkiss"АНТИТІЛА""Bez Обмежень"KADNAYKAZKAMozgiONUKA"Время и стекло""Антитіла" - TDMEPianoбой - "Все, що тебе не вбиває"KAZKA - "Плакала"Джамала - "Крила"The Hardkiss - "Кораблі"Maruv & Boosin - Drunk GrooveLOBODA - SuperstarMONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."Макс Барських - "Сделай громче"NK - "Это моя ночь"Maruv & Boosin - Drunk grooveMONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."Олег Винник і Потап - "Найкращий день"MONATIK & Ніна Матвієнко - "Цей день"Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"Maruv - Black waterKAZKA - KARMAONUKA - MOZAIKAThe Hardkiss - "Залізна ластівка"TAYANNA - "Тримай мене"Maruv & Boosin - Drunk grooveLOBODA - Superstar"Антитіла" - TDMEMONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."KAZKA - "Плакала"Alina PashBoosinMaruvNK | Настя КаменськихThe GitasОля Полякова - "Мама"Олег Винник і Потап - "Найкращий день"Ірина Білик - "Не ховай очей"NK - "Тримай"Олег Винник - "Як жити без тебе"Ivan Dorn - AfricaONUKA - AnimalMaruv & Boosin - Drunk grooveKADNAY - "Тіло"Maruv & Boosin - Focus on meAlina Pash - BitangaMozgi - "Але Але"TamerlanAlena - "Покопокохай"Alyona alyona - "Рибки"MamaRika - "Файно""Кузьма 50!"Pianoбой. "На вершіні тур"Оля Полякова. "Королева ночі""Концерт Океану Ельзи до Дня незалежності"The Hardkiss - "Залізна ластівка"

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