MONATIK опинився серед номінантів головної музичної премії країни
Сьогодні, 10:52
Стали відомі претенденти на статуетку головної музичної премії країни. Серед них - зірка з Луцька MONATIK.
У вівторок, 18 грудня, в одному з київських готелів відбулося оголошення номінантів восьмої щорічної професійної музичної премії YUNA-2019, яка відбудеться 22 березня наступного року у Палаці Спорту, - пише ТСН.
Як повідомлялося раніше, були ввели дві нові номінації – "Найкращий електронний хіт" та "Найкращий хіп-хоп хіт", учасником яких зможе стати кожен, незалежно від ротацій, чиї пісні були у вільному доступі в мережі інтернет від 1 листопада 2017-го по 31 жовтня 2018 року.
Також відтепер головну нагороду "Найкраща пісня" зможе отримати тільки та композиція, в якій понад 90% тексту написано українською мовою. Окремою номінацією буде винесена номінація "Найкраща пісня іншою мовою".
Таким чином організаційним комітетом YUNA було оголошено результати голосування журі в 16-ти номінаціях, у кожній з яких представлено по п'ять артистів.
Найкращий виконавець
MONATIK
Арсен Мірзоян
Макс Барських
Олег Винник
Сергій Бабкін
Найкраща виконавиця
Джамала
NK | Настя Каменських
TAYANNA
Оля Полякова
Христина Соловій
Найкращий рок-гурт
O.Torvald
Pianoбой
The Hardkiss
"АНТИТІЛА"
"Bez Обмежень"
Найкращий поп-гурт
KADNAY
KAZKA
Mozgi
ONUKA
"Время и стекло"
Найкраща пісня
"Антитіла" - TDME
Pianoбой - "Все, що тебе не вбиває"
KAZKA - "Плакала"
Джамала - "Крила"
The Hardkiss - "Кораблі"
Найкраща пісня іншою мовою
Maruv & Boosin - Drunk Groove
LOBODA - Superstar
MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."
Макс Барських - "Сделай громче"
NK - "Это моя ночь"
Найкращий дует
Maruv & Boosin - Drunk groove
MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."
Олег Винник і Потап - "Найкращий день"
MONATIK & Ніна Матвієнко - "Цей день"
Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"
Найращий альбом
Maruv - Black water
KAZKA - KARMA
ONUKA - MOZAIKA
The Hardkiss - "Залізна ластівка"
TAYANNA - "Тримай мене"
Найкращий кліп
Maruv & Boosin - Drunk groove
LOBODA - Superstar
"Антитіла" - TDME
MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."
KAZKA - "Плакала"
Відкриття року
Alina Pash
Boosin
Maruv
NK | Настя Каменських
The Gitas
Найкращий естрадний хіт
Оля Полякова - "Мама"
Олег Винник і Потап - "Найкращий день"
Ірина Білик - "Не ховай очей"
NK - "Тримай"
Олег Винник - "Як жити без тебе"
Найкращий електронний хіт
Ivan Dorn - Africa
ONUKA - Animal
Maruv & Boosin - Drunk groove
KADNAY - "Тіло"
Maruv & Boosin - Focus on me
Найкращий хіп-хоп хіт
Alina Pash - Bitanga
Mozgi - "Але Але"
TamerlanAlena - "Покопокохай"
Alyona alyona - "Рибки"
MamaRika - "Файно"
Краще концертне шоу
"Кузьма 50!"
Pianoбой. "На вершіні тур"
Оля Полякова. "Королева ночі"
"Концерт Океану Ельзи до Дня незалежності"
The Hardkiss - "Залізна ластівка"
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У вівторок, 18 грудня, в одному з київських готелів відбулося оголошення номінантів восьмої щорічної професійної музичної премії YUNA-2019, яка відбудеться 22 березня наступного року у Палаці Спорту, - пише ТСН.
Як повідомлялося раніше, були ввели дві нові номінації – "Найкращий електронний хіт" та "Найкращий хіп-хоп хіт", учасником яких зможе стати кожен, незалежно від ротацій, чиї пісні були у вільному доступі в мережі інтернет від 1 листопада 2017-го по 31 жовтня 2018 року.
Також відтепер головну нагороду "Найкраща пісня" зможе отримати тільки та композиція, в якій понад 90% тексту написано українською мовою. Окремою номінацією буде винесена номінація "Найкраща пісня іншою мовою".
Таким чином організаційним комітетом YUNA було оголошено результати голосування журі в 16-ти номінаціях, у кожній з яких представлено по п'ять артистів.
Найкращий виконавець
MONATIK
Арсен Мірзоян
Макс Барських
Олег Винник
Сергій Бабкін
Найкраща виконавиця
Джамала
NK | Настя Каменських
TAYANNA
Оля Полякова
Христина Соловій
Найкращий рок-гурт
O.Torvald
Pianoбой
The Hardkiss
"АНТИТІЛА"
"Bez Обмежень"
Найкращий поп-гурт
KADNAY
KAZKA
Mozgi
ONUKA
"Время и стекло"
Найкраща пісня
"Антитіла" - TDME
Pianoбой - "Все, що тебе не вбиває"
KAZKA - "Плакала"
Джамала - "Крила"
The Hardkiss - "Кораблі"
Найкраща пісня іншою мовою
Maruv & Boosin - Drunk Groove
LOBODA - Superstar
MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."
Макс Барських - "Сделай громче"
NK - "Это моя ночь"
Найкращий дует
Maruv & Boosin - Drunk groove
MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."
Олег Винник і Потап - "Найкращий день"
MONATIK & Ніна Матвієнко - "Цей день"
Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"
Найращий альбом
Maruv - Black water
KAZKA - KARMA
ONUKA - MOZAIKA
The Hardkiss - "Залізна ластівка"
TAYANNA - "Тримай мене"
Найкращий кліп
Maruv & Boosin - Drunk groove
LOBODA - Superstar
"Антитіла" - TDME
MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."
KAZKA - "Плакала"
Відкриття року
Alina Pash
Boosin
Maruv
NK | Настя Каменських
The Gitas
Найкращий естрадний хіт
Оля Полякова - "Мама"
Олег Винник і Потап - "Найкращий день"
Ірина Білик - "Не ховай очей"
NK - "Тримай"
Олег Винник - "Як жити без тебе"
Найкращий електронний хіт
Ivan Dorn - Africa
ONUKA - Animal
Maruv & Boosin - Drunk groove
KADNAY - "Тіло"
Maruv & Boosin - Focus on me
Найкращий хіп-хоп хіт
Alina Pash - Bitanga
Mozgi - "Але Але"
TamerlanAlena - "Покопокохай"
Alyona alyona - "Рибки"
MamaRika - "Файно"
Краще концертне шоу
"Кузьма 50!"
Pianoбой. "На вершіні тур"
Оля Полякова. "Королева ночі"
"Концерт Океану Ельзи до Дня незалежності"
The Hardkiss - "Залізна ластівка"
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Коментарі 1
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