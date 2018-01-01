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MONATIK опинився серед номінантів головної музичної премії країни

MONATIK опинився серед номінантів головної музичної премії країни
Стали відомі претенденти на статуетку головної музичної премії країни. Серед них - зірка з Луцька MONATIK.

У вівторок, 18 грудня, в одному з київських готелів відбулося оголошення номінантів восьмої щорічної професійної музичної премії YUNA-2019, яка відбудеться 22 березня наступного року у Палаці Спорту, - пише ТСН.

Як повідомлялося раніше, були ввели дві нові номінації – "Найкращий електронний хіт" та "Найкращий хіп-хоп хіт", учасником яких зможе стати кожен, незалежно від ротацій, чиї пісні були у вільному доступі в мережі інтернет від 1 листопада 2017-го по 31 жовтня 2018 року. 

Також відтепер головну нагороду "Найкраща пісня" зможе отримати тільки та композиція, в якій понад 90% тексту написано українською мовою. Окремою номінацією буде винесена номінація "Найкраща пісня іншою мовою".

Таким чином організаційним комітетом YUNA було оголошено результати голосування журі в 16-ти номінаціях, у кожній з яких представлено по п'ять артистів.

Найкращий виконавець

MONATIK

Арсен Мірзоян

Макс Барських

Олег Винник

Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця

Джамала

NK | Настя Каменських

TAYANNA

Оля Полякова

Христина Соловій

Найкращий рок-гурт

O.Torvald

Pianoбой

The Hardkiss

"АНТИТІЛА"

"Bez Обмежень"

Найкращий поп-гурт

KADNAY

KAZKA

Mozgi

ONUKA

"Время и стекло"

Найкраща пісня

"Антитіла" - TDME

Pianoбой - "Все, що тебе не вбиває"

KAZKA - "Плакала"

Джамала - "Крила"

The Hardkiss - "Кораблі"

Найкраща пісня іншою мовою

Maruv & Boosin - Drunk Groove

LOBODA - Superstar

MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."

Макс Барських - "Сделай громче"

NK - "Это моя ночь"

Найкращий дует

Maruv & Boosin - Drunk groove

MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."

Олег Винник і Потап - "Найкращий день"

MONATIK & Ніна Матвієнко - "Цей день"

Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"

Найращий альбом

Maruv - Black water

KAZKA - KARMA

ONUKA - MOZAIKA

The Hardkiss - "Залізна ластівка"

TAYANNA - "Тримай мене"

Найкращий кліп

Maruv & Boosin - Drunk groove

LOBODA - Superstar

"Антитіла" - TDME

MONATIK & Надя Дорофєєва - "Глубоко ..."

KAZKA - "Плакала"

Відкриття року

Alina Pash

Boosin

Maruv

NK | Настя Каменських

The Gitas

Найкращий естрадний хіт

Оля Полякова - "Мама"

Олег Винник і Потап - "Найкращий день"

Ірина Білик - "Не ховай очей"

NK - "Тримай"

Олег Винник - "Як жити без тебе"

Найкращий електронний хіт

Ivan Dorn - Africa

ONUKA - Animal

Maruv & Boosin - Drunk groove

KADNAY - "Тіло"

Maruv & Boosin - Focus on me

Найкращий хіп-хоп хіт

Alina Pash - Bitanga

Mozgi - "Але Але"

TamerlanAlena - "Покопокохай"

Alyona alyona - "Рибки"

MamaRika - "Файно"

Краще концертне шоу

"Кузьма 50!"

Pianoбой. "На вершіні тур"

Оля Полякова. "Королева ночі"

"Концерт Океану Ельзи до Дня незалежності"

The Hardkiss - "Залізна ластівка"

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Теги: Монатік, успіх, популярність
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