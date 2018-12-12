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Як у казці: волинянин посеред зими під Луцьком назбирав кошик грибів

Як у казці: волинянин посеред зими під Луцьком назбирав кошик грибів
Волинянин Валентин Люпа у лісі в селі Струмівка Луцького району 12 грудня цього року назбирав грибів, так званих рядовок.

Про це пише газета Волинь-нова.

Зазначають, що чоловік неодноразово приносив у редакцію видання зимові гриби. Він щороку в грудні вирушає до лісу і щоразу приносить кошик біленьких і тендітних рядовок.

"Дівчата вже чоботи через хату кидають, а я гриби збираю", — каже 12 грудня Валентин Люпа.

Чоловік пригадує, як одного разу перед Новим роком завели розмову з товаришем про «тихе» полювання.

"Грибів захотілося, — обмовився товариш. — Завтра назбираю і принесу, — кажу йому, на що той неабияк здивувався. Одне слово, поспорили на пляшку коньяку — та й розійшлися. А наступного дня прийшов я в редакцію з каструлею, пательнею, електроплитою і торбинкою грибів", — розповідає чолловік.

Валентин Люпа пояснює: "Рядовки — гриби пізні. З’являються у вересні й ростуть аж до снігу. Якщо прихопить морозець, то це для них ніби морозильна камера".

Свої слова підтверджує світлинами, зробленими на цифрову камеру 12.12.2018.

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Теги: гриби, зима, лучанин
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