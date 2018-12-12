Як у казці: волинянин посеред зими під Луцьком назбирав кошик грибів





Про це пише газета



Зазначають, що чоловік неодноразово приносив у редакцію видання зимові гриби. Він щороку в грудні вирушає до лісу і щоразу приносить кошик біленьких і тендітних рядовок.



"Дівчата вже чоботи через хату кидають, а я гриби збираю", — каже 12 грудня Валентин Люпа.



Чоловік пригадує, як одного разу перед Новим роком завели розмову з товаришем про «тихе» полювання.



"Грибів захотілося, — обмовився товариш. — Завтра назбираю і принесу, — кажу йому, на що той неабияк здивувався. Одне слово, поспорили на пляшку коньяку — та й розійшлися. А наступного дня прийшов я в редакцію з каструлею, пательнею, електроплитою і торбинкою грибів", — розповідає чолловік.



Валентин Люпа пояснює: "Рядовки — гриби пізні. З’являються у вересні й ростуть аж до снігу. Якщо прихопить морозець, то це для них ніби морозильна камера".



Свої слова підтверджує світлинами, зробленими на цифрову камеру 12.12.2018.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин Валентин Люпа у лісі в селі Струмівка Луцького району 12 грудня цього року назбирав грибів, так званих рядовок.Про це пише газета Волинь-нова Зазначають, що чоловік неодноразово приносив у редакцію видання зимові гриби. Він щороку в грудні вирушає до лісу і щоразу приносить кошик біленьких і тендітних рядовок."Дівчата вже чоботи через хату кидають, а я гриби збираю", — каже 12 грудня Валентин Люпа.Чоловік пригадує, як одного разу перед Новим роком завели розмову з товаришем про «тихе» полювання."Грибів захотілося, — обмовився товариш. — Завтра назбираю і принесу, — кажу йому, на що той неабияк здивувався. Одне слово, поспорили на пляшку коньяку — та й розійшлися. А наступного дня прийшов я в редакцію з каструлею, пательнею, електроплитою і торбинкою грибів", — розповідає чолловік.Валентин Люпа пояснює: "Рядовки — гриби пізні. З’являються у вересні й ростуть аж до снігу. Якщо прихопить морозець, то це для них ніби морозильна камера".Свої слова підтверджує світлинами, зробленими на цифрову камеру 12.12.2018.

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