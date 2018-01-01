Волинський центр зайнятості презентував проект «Територія майстерності». ФОТО

Директор Волинського обласного центру зайнятостіпрезентував новий проект «Територія майстерності».Презентація відбулась 18 грудня, повідомили у прес-службі ВОЦЗ.Волинський обласний центр зайнятості має на меті подолати безробіття в селах, зробити суттєвий крок у цьому напрямку допоможе проект «Територія майстерності». Він охопить напрями ягідництва, садівництва, овочівництва, тваринництва, переробки та збуту, кооперації, проектної підтримки, національної кухні і підприємництва, агротуризму (відпочинкового туризму).Проект реалізовуватимуть у співпраці з роботодавцями агросектору, об’єднаними територіальними громадами, Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, фермерськими господарствами та сільськогосподарськими кооперативами, консультантами-практиками, громадськими організаціями та іншими представниками дотичних до теми організацій. Ініціатива спрямована на жителів сільської місцевості, безробітних, жителів об’єднаних територіальних громад, молодь, власників особистих селянських господарств, фермерські господарства сімейного типу.«Ми реалізовуватимемо цей проект упродовж всього 2019-го року, адже вважаємо, що безпосередньо в літній період, коли практично можна відчути і побачити реалізацію хороших, нових, сучасних напрямків ведення господарства і бізнесу, потрібне втілення такого проекту.Ми гарантуємо супровід від початку циклу до його завершення. Я переконаний в успішності проекту, тож його продовження у 2020-му буде ще більш досконалим. Спільно, допомагаючи одне одному, ми досягнемо високих результатів», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.Реалізація проекту триватиме з грудня 2018-го по грудень 2019-го року. Його учасники зможуть взяти участь у проведенні різноманітних майстер-класів, навчальних семінарів і тренінгів, економічних екскурсіях, робочих зустрічах. Підсилять ефективність ініціативи розвитком мережі менторів і експертів в агросекторі й іншими кейсами Волинського обласного центру зайнятості.«Головне – мати бажання займатися улюбленою справою. Ми, своєю чергою, забезпечимо учасників проекту базою знань та досвіду, які допоможуть зробити перші кроки до мрії», – резюмував Роман Романюк.