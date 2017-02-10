Водіїв Волині попередили про ожеледицю на дорогах





На дорогах ожеледиця, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.



"Враховуйте це при плануванні ваших поїздок, будьте обачними та заздалегідь обирайте маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку й обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Екіпажі патрульної поліції в разі будь-яких ситуацій готові прийти на допомогу", - йдеться у повідомленні.

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