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Водіїв Волині попередили про ожеледицю на дорогах

Водіїв Волині попередили про ожеледицю на дорогах
Волинських водіїв застерегли бути обережними на дорозі.

На дорогах ожеледиця, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.

"Враховуйте це при плануванні ваших поїздок, будьте обачними та заздалегідь обирайте маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку й обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Екіпажі патрульної поліції в разі будь-яких ситуацій готові прийти на допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Теги: дороги, негода, ожеледиця
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