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Лоб у лоб: на Волині в страшній аварії постраждало шестеро людей. ФОТО

Лоб у лоб: на Волині в страшній аварії постраждало шестеро людей. ФОТО
На автодорозі «Луцьк-Ковель» поблизу селища Голоби Ковельського району автомобіль «Volkswagen Passat» врізався в легковик «ЗАЗ Ланос».

Внаслідок ДТП травми отримали водії та четверо пасажирів транспортних засобів, двоє із них у лікарні, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля «Volkswagen Passat» перебував 25-річний ковельчанин. Виконуючи маневр обгону водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем «ЗАЗ Ланос», під керуванням 37-річного жителя міста Рівне.

У результаті ДТП обидва водії та четверо пасажирів транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Двох пасажирів «ЗАЗ Ланос», 53 та 60 років, госпіталізували.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудові розслідування тривають.
Лоб у лоб: на Волині в страшній аварії постраждало шестеро людей. ФОТО
Лоб у лоб: на Волині в страшній аварії постраждало шестеро людей. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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