У масці та з пістолетом: на Волині впіймали грабіжника. ФОТО

У селі Воротнів встановили особу злочинця, який пограбував місцевий магазин.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Слідчі з’ясували, що 18 грудня по 17 годині у селі Воротнів зловмисник у масці зайшов у місцевий магазин та, погрожуючи стартовим пістолетом, заволодів грошима та пачкою цигарок. Продавець одразу зателефонувала до поліції. Оперативники спільно із співробітниками групи реагування патрульної поліції виїхали на місце події. Першочерговими оперативними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника. Маску та пістолет вилучили.Зловмисник – 40 річний мешканець Луцького району, раніше судимий, понад 10 років відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів. Слідчі затримали правопорушника в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєному злочині та обрання міри запобіжного заходу.Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За такі дії тепер волинянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.