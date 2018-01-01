вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Ковельській врізалися дві автівки: один водій опинився в лікарні

У Луцьку на Ковельській врізалися дві автівки: один водій опинився в лікарні
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася аварія за участю двох автівок.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

18 грудня на вулиці Ковельській у Луцьку внаслідок зіткнення автомобілів «Hyundai Santa Fe» та «Renault Scenic» травмувався 32-річний водій останнього.

Його госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.

За цими фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудові розслідування тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До маленьких пацієнтів волинської лікарні завітали «миколайчики»
Сьогодні, 12:42
У Луцьку стукнулися легковик і вантажівка, утворилася «тягучка»
Сьогодні, 12:19
У Луцьку зловили квартирних злодюжок
Сьогодні, 11:59
У Луцьку на Ковельській врізалися дві автівки: один водій опинився в лікарні
Сьогодні, 11:59
У масці та з пістолетом: на Волині впіймали грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:44
У Луцьку стукнулися легковик і вантажівка, утворилася «тягучка» У Луцьку стукнулися легковик і вантажівка, утворилася «тягучка»
Сьогодні, 12:19
Лоб у лоб: на Волині в страшній аварії постраждало шестеро людей. ФОТО Лоб у лоб: на Волині в страшній аварії постраждало шестеро людей. ФОТО
Сьогодні, 11:53
На Волині п'яний «шумахер» збив бабцю на велосипеді і залетів у кювет На Волині п'яний «шумахер» збив бабцю на велосипеді і залетів у кювет
Сьогодні, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
Після шопінгу в «секонд-хенді» волинянка залишилася без сумки, документів і грошей
Сьогодні, 13:15
 0
У Іваничівському районі відбулась Рада регіонального розвитку
Сьогодні, 13:13
 0
Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:44
 0
Медіа
відео
1/8