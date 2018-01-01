У Луцьку на Ковельській врізалися дві автівки: один водій опинився в лікарні





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



18 грудня на вулиці Ковельській у Луцьку внаслідок зіткнення автомобілів «Hyundai Santa Fe» та «Renault Scenic» травмувався 32-річний водій останнього.



Його госпіталізували у відділення хірургії міської лікарні.



За цими фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудові розслідування тривають.



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