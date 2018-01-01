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У Луцьку стукнулися легковик і вантажівка, утворилася «тягучка»

У Луцьку стукнулися легковик і вантажівка, утворилася «тягучка»
У Луцьку сталася аварія, через ускладнився рух вулицею Яровиця.

ДТП трапилася 19 грудня, — повідомили очевидці Район.Луцьк.

За їхніми словами, зіткнулися вантажівка та легковик. В обидвох автомобілів — незначні пошкодження, однак водії чекають на поліцію.

Через це перегороджена смуга руху Яровицею в бік «Променя». Утворилася велика «тягучка».

Водіям рекомендують їхати іншим шляхом.

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Теги: ДТП, аварія
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