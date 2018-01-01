На Волині чоловік побив знайомого та вкрав його авто

На Волині 29-річний мешканець Іванич побив знайомого і викрав у нього Audi.18 грудня до Іваничівського відділення поліції із заявою про незаконне заволодіння його транспортним засобом звернувся 33-річний місцевий житель, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Заявник повідомив, що візуально знайомий йому чоловік викрав із двору будинку на вулиці Дружби автомобіль «Audi A4».У результаті проведених оперативно-пошукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції в співпраці з дільничними офіцерами та групою реагування патрульної поліції встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом вчинив 29-річний житель райцентру.Поліцейські також з’ясували, що перед тим зловмисник завдав тілесних ушкоджень заявникові.Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили його на арештмайданчик місцевого відділення поліції.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, штрафу від 17 тис. грн.. до понад 20 тис. грн., або обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.Окрім того, слідчі розпочали також кримінальне провадження за фактом заподіяння умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.Вирішується питання щодо оголошення правопорушнику про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.