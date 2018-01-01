Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО





Про це у Facebook написала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Анна Данильчук.



"Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вітає усіх зі святом Миколая і початком різдвяних свят! Будьте здорові і щасливі! Любимо нашу традицію - відкривати у цей день шопку. Приходьте і Ви!" - йдеться у повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкрили різдвяний вертеп.Про це у Facebook написала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами"Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вітає усіх зі святом Миколая і початком різдвяних свят! Будьте здорові і щасливі! Любимо нашу традицію - відкривати у цей день шопку. Приходьте і Ви!" - йдеться у повідомленні.

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