Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкрили різдвяний вертеп.
Про це у Facebook написала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Анна Данильчук.
"Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вітає усіх зі святом Миколая і початком різдвяних свят! Будьте здорові і щасливі! Любимо нашу традицію - відкривати у цей день шопку. Приходьте і Ви!" - йдеться у повідомленні.
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Про це у Facebook написала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Анна Данильчук.
"Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вітає усіх зі святом Миколая і початком різдвяних свят! Будьте здорові і щасливі! Любимо нашу традицію - відкривати у цей день шопку. Приходьте і Ви!" - йдеться у повідомленні.
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