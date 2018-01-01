вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО

Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО
Біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкрили різдвяний вертеп.

Про це у Facebook написала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Анна Данильчук.

"Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вітає усіх зі святом Миколая і початком різдвяних свят! Будьте здорові і щасливі! Любимо нашу традицію - відкривати у цей день шопку. Приходьте і Ви!" - йдеться у повідомленні.



Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО
Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО
Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Різдво, СНУ ім. Лесі Українки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після шопінгу в «секонд-хенді» волинянка залишилася без сумки, документів і грошей
Сьогодні, 13:15
У Іваничівському районі відбулась Рада регіонального розвитку
Сьогодні, 13:13
Біля волинського вишу відкрили різдвяний вертеп. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
У Луцьку поблизу ринку зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:44
На Волині чоловік побив знайомого та вкрав його авто
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Питання наразі не на часі, – Михаїл про перенесення дати Різдва Питання наразі не на часі, – Михаїл про перенесення дати Різдва
18 грудень, 15:50
Свято наближається: у Луцьку покажуть різдвяні фільми Свято наближається: у Луцьку покажуть різдвяні фільми
11 грудень, 16:15
До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки
10 грудень, 11:15
У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт У новорічну ніч в Луцьку працюватиме громадський транспорт
06 грудень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Сьогодні, 14:54
 0
Шестеро талановитих дітей з Волині потрапили на прийом до подружжя Порошенків. ФОТО
Сьогодні, 14:47
 0
З України депортували громадянина Іорданії, який розбещував неповнолітніх
Сьогодні, 14:39
 0
Святкова контрабанда: на «Ягодині» у чоловіка вилучили ікону із зображенням святого Миколая
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8