Після шопінгу в «секонд-хенді» волинянка залишилася без сумки, документів і грошей





Про це пише



18 грудня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, 45-річна Тетяна Павлівна з приводу крадіжки жіночої сумки з документами та грошима.



Жінка робила покупки у магазині «Секонд-хенд», що на вулиці Луцькій. Свою сумочку сховала у шафу для зберігання речей.



Коли повернулася, побачила, що шафка відімкнена, а сумки із грошима в сумі 800 гривень, паспортом, водійським та пенсійним посвідченнями на місці – немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з шафи у магазині “секонд-хенду” у жінки вкрали сумку з грошима та документами.Про це пише Володимир Медіа 18 грудня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, 45-річна Тетяна Павлівна з приводу крадіжки жіночої сумки з документами та грошима.Жінка робила покупки у магазині «Секонд-хенд», що на вулиці Луцькій. Свою сумочку сховала у шафу для зберігання речей.Коли повернулася, побачила, що шафка відімкнена, а сумки із грошима в сумі 800 гривень, паспортом, водійським та пенсійним посвідченнями на місці – немає.

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