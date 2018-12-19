Після шопінгу в «секонд-хенді» волинянка залишилася без сумки, документів і грошей
Сьогодні, 13:15
На Волині з шафи у магазині “секонд-хенду” у жінки вкрали сумку з грошима та документами.
Про це пише Володимир Медіа.
18 грудня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, 45-річна Тетяна Павлівна з приводу крадіжки жіночої сумки з документами та грошима.
Жінка робила покупки у магазині «Секонд-хенд», що на вулиці Луцькій. Свою сумочку сховала у шафу для зберігання речей.
Коли повернулася, побачила, що шафка відімкнена, а сумки із грошима в сумі 800 гривень, паспортом, водійським та пенсійним посвідченнями на місці – немає.
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Про це пише Володимир Медіа.
18 грудня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася жителька міста, 45-річна Тетяна Павлівна з приводу крадіжки жіночої сумки з документами та грошима.
Жінка робила покупки у магазині «Секонд-хенд», що на вулиці Луцькій. Свою сумочку сховала у шафу для зберігання речей.
Коли повернулася, побачила, що шафка відімкнена, а сумки із грошима в сумі 800 гривень, паспортом, водійським та пенсійним посвідченнями на місці – немає.
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