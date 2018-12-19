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У переддень святого Миколая в дитини на Волині виявили кір

У переддень святого Миколая в дитини на Волині виявили кір
У НВК №3, що у Володимирі-Волинському, виявили хвору на кір дитину.

У переддень Святого Миколая виявили симптоматику кору у дитини, котра навчається у Володимир-Волинському НВК №3, - пише Володимир Медіа.

Як коментують у Володимир-Волинському ТМО, дійсно такий випадок має місце. До того ж дівчинка, котра захворіла, має щеплення від цієї хвороби.

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Хто є носієм інфекційного захворювання – досліджують місцеві медики.

Зважаючи на обставини, наразі відмінені загальні масові заходи у навчальному закладі.

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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