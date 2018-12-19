У переддень святого Миколая в дитини на Волині виявили кір
Сьогодні, 13:25
У НВК №3, що у Володимирі-Волинському, виявили хвору на кір дитину.
У переддень Святого Миколая виявили симптоматику кору у дитини, котра навчається у Володимир-Волинському НВК №3, - пише Володимир Медіа.
Як коментують у Володимир-Волинському ТМО, дійсно такий випадок має місце. До того ж дівчинка, котра захворіла, має щеплення від цієї хвороби.
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Хто є носієм інфекційного захворювання – досліджують місцеві медики.
Зважаючи на обставини, наразі відмінені загальні масові заходи у навчальному закладі.
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У переддень Святого Миколая виявили симптоматику кору у дитини, котра навчається у Володимир-Волинському НВК №3, - пише Володимир Медіа.
Як коментують у Володимир-Волинському ТМО, дійсно такий випадок має місце. До того ж дівчинка, котра захворіла, має щеплення від цієї хвороби.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині – новий спалах кору
Хто є носієм інфекційного захворювання – досліджують місцеві медики.
Зважаючи на обставини, наразі відмінені загальні масові заходи у навчальному закладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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