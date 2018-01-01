У ТРЦ «ПортCity» відкрився новий магазин*

На 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» відкрився новий магазин «Карнавал».Саме у цьому магазині ви знайдете милі новорічні подарунки для рідних, красиві різдвяні свічки власного виробництва, яких більше ніде не можна знайти у ТРЦ та іншу святкову атрибутику за лояльною ціною.«Деталі завжди дуже важливі під час будь-якого свята, саме у магазині «Карнавал» Вам вдасться віднайти ті важливі деталі для довершення святкування!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.