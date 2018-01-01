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Допилися: після вечірки з хати волинянина зникло два телефони

Допилися: після вечірки з хати волинянина зникло два телефони
У Володимирі-Волинському після застілля місцевий мешканець виявив пропажу двох мобільних телефонів Samsung.

Про це пише Володимир Медіа.

Про випадок чоловік повідомив Володимир-Волинське відділення поліції.

Як розповів чоловік, разом із візуально знайомою жінкою 6 грудня близько 21 години у своїй квартирі, що на вулиці Івана Франка, влаштував невеличкий бенкет, після якого чоловік й досі не може знайти два мобільних телефони Samsung.

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, крадіжка
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