Допилися: після вечірки з хати волинянина зникло два телефони
Сьогодні, 16:49
У Володимирі-Волинському після застілля місцевий мешканець виявив пропажу двох мобільних телефонів Samsung.
Про це пише Володимир Медіа.
Про випадок чоловік повідомив Володимир-Волинське відділення поліції.
Як розповів чоловік, разом із візуально знайомою жінкою 6 грудня близько 21 години у своїй квартирі, що на вулиці Івана Франка, влаштував невеличкий бенкет, після якого чоловік й досі не може знайти два мобільних телефони Samsung.
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Про це пише Володимир Медіа.
Про випадок чоловік повідомив Володимир-Волинське відділення поліції.
Як розповів чоловік, разом із візуально знайомою жінкою 6 грудня близько 21 години у своїй квартирі, що на вулиці Івана Франка, влаштував невеличкий бенкет, після якого чоловік й досі не може знайти два мобільних телефони Samsung.
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