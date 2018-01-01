Допилися: після вечірки з хати волинянина зникло два телефони





Про це пише



Про випадок чоловік повідомив Володимир-Волинське відділення поліції.



Як розповів чоловік, разом із візуально знайомою жінкою 6 грудня близько 21 години у своїй квартирі, що на вулиці Івана Франка, влаштував невеличкий бенкет, після якого чоловік й досі не може знайти два мобільних телефони Samsung.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському після застілля місцевий мешканець виявив пропажу двох мобільних телефонів Samsung.Про це пише Володимир Медіа Про випадок чоловік повідомив Володимир-Волинське відділення поліції.Як розповів чоловік, разом із візуально знайомою жінкою 6 грудня близько 21 години у своїй квартирі, що на вулиці Івана Франка, влаштував невеличкий бенкет, після якого чоловік й досі не може знайти два мобільних телефони Samsung.

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