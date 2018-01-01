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У центрі Володимира з'явилися різдвяні інсталяції. ФОТО

У центрі Володимира з'явилися різдвяні інсталяції. ФОТО
У центрі Володимира-Волинського встановлюють святкові інсталяції та фотозони до новорічних та різдвяних свят.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця міського голови Лариса Куликова, - пише Район.Володимир-Волинський.

«Добра традиція продовжується. Саме зараз встановлюються святкові інсталяції. Це подарунок в День Святого Миколая від наших майстрів жителям і гостям нашого Володимира! Це ще не все! Згодом буде більше.І про інсталяції, і про наших майстрів! А ми ж з вами будемо чемними і збережемо все до кінця свят?» - йдеться у дописі.

Нагадаємо, вже котрий рік у центрі Володимира-Волинського встановлюють святкові інсталяції та фотозони до новорічних та різдвяних свят. Святкові композиції також можна побачити у фойє культурно-мистецького центру.

У центрі Володимира з'явилися різдвяні інсталяції. ФОТО
У центрі Володимира з'явилися різдвяні інсталяції. ФОТО
У центрі Володимира з'явилися різдвяні інсталяції. ФОТО
У центрі Володимира з'явилися різдвяні інсталяції. ФОТО
У центрі Володимира з'явилися різдвяні інсталяції. ФОТО

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Теги: Новий рік, свято
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