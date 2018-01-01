У Луцьку з 10-метрового рову витягли обмороженого чоловіка

У Луцьку патрульні врятували чоловіка з засніженого рівчака.«Лежить невідома особа», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні сьогодні вдень з вулиці Вавілова, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Коли інспектори прибули, заявники повідомили, що чоловік пішов. Та вони вирішили перевірити прилеглу територію і неподалік, у рівчаку, помітили особу, яка лежала нерухомо в снігу.Спільними зусиллями його витягли з глибини близько 10 метрів та надали допомогу.Медики, які прибули на місце події, повідомили, що в нього вже були відморожені пальці рук.За 2-3 години чоловік міг би й загинути. Однак пильність громадян і професійні дії патрульних запобігли цьому нещастю.Чоловіка шпиталізували.