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Святкова контрабанда: на «Ягодині» у чоловіка вилучили ікону із зображенням святого Миколая

Святкова контрабанда: на «Ягодині» у чоловіка вилучили ікону із зображенням святого Миколая
На посту Ягодин митники вилучили у чоловіка, який покидав Україну, дві старовинні ікони із зображенням святого Миколая та Діви Марії.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Як культурні цінності, яким 50 і більше років, вони підлягали
обов’язковому письмовому декларуванню незалежно від вартості та способу переміщення через митний кордон. Попри це, громадянин вибрав «зелений коридор» і приховав ікони у багажному відділенні автомобіля під особистими речами.

Ікони передадуть на експертизу фахівцям. За її результатами будуть
прийматись рішення щодо їх подальшого зберігання. Нині вони тимчасово, до рішення суду про конфіскацію, вилучені на склад митниці.
Святкова контрабанда: на «Ягодині» у чоловіка вилучили ікону із зображенням святого Миколая

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Теги: Ягодин, митниця, ікона
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