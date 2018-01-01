З України депортували чоловіка, який розбещував неповнолітніх





Про це передає



«Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками управління Державної міграційної служби видворили за межі України 25-річного громадянина Іорданії, який відбував покарання.



Кілька років тому суд засудив чоловіка до позбавлення волі на строк 4 роки за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості – ред.). Покарання засуджений відбував в Ізяславській виправній колонії і термін його ув'язнення добіг до кінця 18 грудня 2018 року», – йдеться у повідомленні.



В день, коли засуджений залишав виправний заклад, його вже чекали працівники поліції, щоб видворити чоловіка за межі України аби запобігти повторному вчиненню ним подібних злочинів на території України.



В поліції додали, що під пильним наглядом правоохоронців іноземця доставили в аеропорт Бориспіль, звідки літаком відправили в країну походження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці Хмельниччини видворили за межі країни громадянина Іорданії, який був засуджений за розбещення неповнолітніх.Про це передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.«Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками управління Державної міграційної служби видворили за межі України 25-річного громадянина Іорданії, який відбував покарання.Кілька років тому суд засудив чоловіка до позбавлення волі на строк 4 роки за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості – ред.). Покарання засуджений відбував в Ізяславській виправній колонії і термін його ув'язнення добіг до кінця 18 грудня 2018 року», – йдеться у повідомленні.В день, коли засуджений залишав виправний заклад, його вже чекали працівники поліції, щоб видворити чоловіка за межі України аби запобігти повторному вчиненню ним подібних злочинів на території України.В поліції додали, що під пильним наглядом правоохоронців іноземця доставили в аеропорт Бориспіль, звідки літаком відправили в країну походження.

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