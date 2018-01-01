З України депортували чоловіка, який розбещував неповнолітніх
Сьогодні, 14:39
Правоохоронці Хмельниччини видворили за межі країни громадянина Іорданії, який був засуджений за розбещення неповнолітніх.
Про це передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.
«Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками управління Державної міграційної служби видворили за межі України 25-річного громадянина Іорданії, який відбував покарання.
Кілька років тому суд засудив чоловіка до позбавлення волі на строк 4 роки за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості – ред.). Покарання засуджений відбував в Ізяславській виправній колонії і термін його ув'язнення добіг до кінця 18 грудня 2018 року», – йдеться у повідомленні.
В день, коли засуджений залишав виправний заклад, його вже чекали працівники поліції, щоб видворити чоловіка за межі України аби запобігти повторному вчиненню ним подібних злочинів на території України.
В поліції додали, що під пильним наглядом правоохоронців іноземця доставили в аеропорт Бориспіль, звідки літаком відправили в країну походження.
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Про це передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.
«Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками управління Державної міграційної служби видворили за межі України 25-річного громадянина Іорданії, який відбував покарання.
Кілька років тому суд засудив чоловіка до позбавлення волі на строк 4 роки за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості – ред.). Покарання засуджений відбував в Ізяславській виправній колонії і термін його ув'язнення добіг до кінця 18 грудня 2018 року», – йдеться у повідомленні.
В день, коли засуджений залишав виправний заклад, його вже чекали працівники поліції, щоб видворити чоловіка за межі України аби запобігти повторному вчиненню ним подібних злочинів на території України.
В поліції додали, що під пильним наглядом правоохоронців іноземця доставили в аеропорт Бориспіль, звідки літаком відправили в країну походження.
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