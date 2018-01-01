Поблизу гіпермаркету «Там Там» виступатиме найбільший цирк в Україні*
Сьогодні, 18:36
З 28 грудня по 6 січня біля гіпермаркету «Там Там» працюватиме з Новорічною програмою найбільший цирк України – «Олімп»! Цирк гастролює без тварин!
У перший день роботи цирку та 1 січня всі квитки коштуватимуть 99 гривень. Їх можна придбати у касі, що знаходитиметься біля циркового шатра. У цирку Ви точно не змерзнете, адже він опалюється.
Графік роботи цирку:
28 грудня – 17:00
29 грудня – 15:00
30 грудня – 12:00 та 15:00
1 січня – 15:00
2 січня – 15:00
5 січня – 13:00
6 січня - 13:00
Новий рік зовсім поруч, плануйте похід у цирк та створюйте для себе новорічну казку з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У перший день роботи цирку та 1 січня всі квитки коштуватимуть 99 гривень. Їх можна придбати у касі, що знаходитиметься біля циркового шатра. У цирку Ви точно не змерзнете, адже він опалюється.
Графік роботи цирку:
28 грудня – 17:00
29 грудня – 15:00
30 грудня – 12:00 та 15:00
1 січня – 15:00
2 січня – 15:00
5 січня – 13:00
6 січня - 13:00
Новий рік зовсім поруч, плануйте похід у цирк та створюйте для себе новорічну казку з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Поблизу гіпермаркету «Там Там» виступатиме найбільший цирк в Україні*
Сьогодні, 18:36
Дах у школі під Луцьком обвалився через халатність скандального комунального підприємства
Сьогодні, 18:08