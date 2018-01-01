Поблизу гіпермаркету «Там Там» виступатиме найбільший цирк в Україні*

З 28 грудня по 6 січня біля гіпермаркету «Там Там» працюватиме з Новорічною програмою найбільший цирк України – «Олімп»! Цирк гастролює без тварин!У перший день роботи цирку та 1 січня всі квитки коштуватимуть 99 гривень. Їх можна придбати у касі, що знаходитиметься біля циркового шатра. У цирку Ви точно не змерзнете, адже він опалюється.Графік роботи цирку:28 грудня – 17:0029 грудня – 15:0030 грудня – 12:00 та 15:001 січня – 15:002 січня – 15:005 січня – 13:006 січня - 13:00Новий рік зовсім поруч, плануйте похід у цирк та створюйте для себе новорічну казку з ТРЦ «ПортCity»!