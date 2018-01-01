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Поблизу гіпермаркету «Там Там» виступатиме найбільший цирк в Україні*

Поблизу гіпермаркету «Там Там» виступатиме найбільший цирк в Україні*
З 28 грудня по 6 січня біля гіпермаркету «Там Там» працюватиме з Новорічною програмою найбільший цирк України – «Олімп»! Цирк гастролює без тварин!

У перший день роботи цирку та 1 січня всі квитки коштуватимуть 99 гривень. Їх можна придбати у касі, що знаходитиметься біля циркового шатра. У цирку Ви точно не змерзнете, адже він опалюється.

Графік роботи цирку:

28 грудня – 17:00
29 грудня – 15:00
30 грудня – 12:00 та 15:00
1 січня – 15:00
2 січня – 15:00
5 січня – 13:00
6 січня - 13:00

Новий рік зовсім поруч, плануйте похід у цирк та створюйте для себе новорічну казку з ТРЦ «ПортCity»!

Поблизу гіпермаркету «Там Там» виступатиме найбільший цирк в Україні*

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Теги: Там Там
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