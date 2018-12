У «Промені» з різдвяною програмою виступить оркестр «LeoBand»*

21 грудня у «Промені» виступить львівський «LeoBand Orchestra».Музиканти виступлять з різдвяною програмою «White Christmas».Чому варто піти на концерт «White Christmas»?1. Відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва2. Почути улюблені хіти3. Насолодитись звучанням неперевершеного Leoband Orchestra та голосамиі Ladies’ TRIOНапередодні Нового року LeoBand Orchestra вже традиційно запрошує відчути новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва з програмою «White Christmas».Пориньте у вир різдвяних святкувань зі звучанням улюблених хітів: Frank Sinatra - Let it snow, Jingle Bells; Elvis Presley - Blue Christmas; Andy Williams - It’s The Most Wonderful Time Of The Year; Mariah Carey - All I want for Christmas is you; ABBA - Happy New Year; Wham! – Last Christmas; Chris Rea - Driving home for Christmas; Train - Shake Up Christmas; а також The Nutcracker, Carol of The Bells та інших святкових композицій.Новорічні пісні прозвучать у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм і чарівного Ladies’ TRIO.Квитки на концерт можна придбати на сайті: https://concert.ua/uk/events/white-christmas