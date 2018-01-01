У «George’s Club» пропонують цікавий зимовий відпочинок*
Сьогодні, 15:11
Старт новорічних святкувань офіційно розпочато!
Найхолодніший період за вікном, але найтепліший всередині. Особливо, якщо проводити свій вільний час за справами, які тобі до смаку. А взимку вільних днів найбільше в році, тому пропонуємо вам три види відпочинку на будь-який смак але територіально в одному місці.
В «George’s Club», що на 3-му повері РЦ «Промінь», будь-яка людина знайде близьке собі по духу заняття. Тут є більярд, якому віддають перевагу чоловіки, ресторан-караоке – для вишуканих дам і боулінг для любителів активного та сімейного відпочинку. До речі, батькам з дітьми тут точно сподобається, адже для найменших є спеціальне обладнання, яке спростить весь процес гри.
Доріжки для боулінгу та столики в ресторані-караоке рекомендуємо попередньо бронювати, а от більярд працює в режимі живої черги. Запрошуємо вас яскраво провести новорічні свята.
Restaurant & karaoke: +380 (50) 490 77 14
Bowling: +380 (50) 490 77 13
Billiards: +380 (50) 490 77 12
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Найхолодніший період за вікном, але найтепліший всередині. Особливо, якщо проводити свій вільний час за справами, які тобі до смаку. А взимку вільних днів найбільше в році, тому пропонуємо вам три види відпочинку на будь-який смак але територіально в одному місці.
В «George’s Club», що на 3-му повері РЦ «Промінь», будь-яка людина знайде близьке собі по духу заняття. Тут є більярд, якому віддають перевагу чоловіки, ресторан-караоке – для вишуканих дам і боулінг для любителів активного та сімейного відпочинку. До речі, батькам з дітьми тут точно сподобається, адже для найменших є спеціальне обладнання, яке спростить весь процес гри.
Доріжки для боулінгу та столики в ресторані-караоке рекомендуємо попередньо бронювати, а от більярд працює в режимі живої черги. Запрошуємо вас яскраво провести новорічні свята.
Restaurant & karaoke: +380 (50) 490 77 14
Bowling: +380 (50) 490 77 13
Billiards: +380 (50) 490 77 12
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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