У Рівному хворий 26-річний чоловік побив лікаря і вистрибнув з 4-го поверху





Про це нам розповів заступник головного лікаря ЦМЛ м. Рівне Ігор Дундюк, - пише



"Це не дебошир. Це хвора людина. Він поступив із судомним станом. У нього був психоз. Він не усвідомлював, що він робить. Так, він побив санітарку, зламав їй ніс та вдарив лікаря та вистрибнув з вікна. Але він живий. Йому була надана медична допомога як до того, що він накоїв, так і після того. Хворий спочатку був зафіксований, потім розфіксувався та почав тікати, не розуміючи, де він знаходиться. Побив лампи, стрибав по ліжках". – каже Ігор Дундюк.



Наразі, за словами Ігоря Дундюка, хворий серйозних травм не зазнав, наразі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Стан – середньої ступені важкості, проводиться лікування.



Відомо, що з цим чоловіком таке трапилося вперше. У лікарню вже викликали для консультування лікаря-психіатра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській центральній міській лікарні сталася надзвичайна ситуація. 26-річний хворий, потрапивши до неврологічного відділення, побив лікаря та санітарку, які намагалися його вгамувати, а потім вистрибнув з вікна четвертого поверху.Про це нам розповів заступник головного лікаря ЦМЛ м. Рівне Ігор Дундюк, - пише Чарівне "Це не дебошир. Це хвора людина. Він поступив із судомним станом. У нього був психоз. Він не усвідомлював, що він робить. Так, він побив санітарку, зламав їй ніс та вдарив лікаря та вистрибнув з вікна. Але він живий. Йому була надана медична допомога як до того, що він накоїв, так і після того. Хворий спочатку був зафіксований, потім розфіксувався та почав тікати, не розуміючи, де він знаходиться. Побив лампи, стрибав по ліжках". – каже Ігор Дундюк.Наразі, за словами Ігоря Дундюка, хворий серйозних травм не зазнав, наразі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Стан – середньої ступені важкості, проводиться лікування.Відомо, що з цим чоловіком таке трапилося вперше. У лікарню вже викликали для консультування лікаря-психіатра.

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