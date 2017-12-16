В Україні від кашлюку померла людина





Про це йдеться на сайті Кам’янської міської ради, передає



"За інформацією Кам’янського міського відділу лабораторних досліджень, з початку року у місті зареєстровано 10 випадків захворювань на кашлюк, в тому числі, 1 випадок – летальний. Всі хворі щеплень проти кашлюку не мали", - йдеться у повідомлені.



Окрім цього, на сайті є інформація про зареєстрований 21 випадок захворювань на кір та 12 випадків захворювань на гострий вірусний гепатит В.



Як повідомляють у Кам’янській міськради, причиною такої кількості захворюваності стала мала кількість щеплень серед населення.



"У зв’язку з неритмічними та не у повному обсязі поставками медичних імунобіологічних препаратів протягом останніх років, сформувався прошарок неімунного населення, внаслідок чого відбулось зниження колективного імунітету", - зазначено на сайті міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кам’янську Дніпропетровської області від кашлюку померла людина.Про це йдеться на сайті Кам’янської міської ради, передає УНН "За інформацією Кам’янського міського відділу лабораторних досліджень, з початку року у місті зареєстровано 10 випадків захворювань на кашлюк, в тому числі, 1 випадок – летальний. Всі хворі щеплень проти кашлюку не мали", - йдеться у повідомлені.Окрім цього, на сайті є інформація про зареєстрований 21 випадок захворювань на кір та 12 випадків захворювань на гострий вірусний гепатит В.Як повідомляють у Кам’янській міськради, причиною такої кількості захворюваності стала мала кількість щеплень серед населення."У зв’язку з неритмічними та не у повному обсязі поставками медичних імунобіологічних препаратів протягом останніх років, сформувався прошарок неімунного населення, внаслідок чого відбулось зниження колективного імунітету", - зазначено на сайті міськради.

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