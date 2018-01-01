У Луцьку вчителям може не вистачити грошей на зарплати у 2019 році
Сьогодні, 18:23
На зарплату освітянам у 2019 році є потреба в 28 мільйонів гривень, а у бюджеті міста передбачено 15 мільйонів гривень.
Депутат Алла Надточій поцікавилась, скільки не вистачає субвенції на зарплати в освітній та медичній галузях. Про це йшлося 19 грудня під час засідання «освітньої» комісії, - пише Конкурент.
Начальник управління фінансів та бюджету Лілія Єлова сказала, що по освіті є потреба в 28 мільйонів гривень, а передбачено 15 мільйонів, по охороні здоров’я є потреба в 74 мільйона гривень, а передбачено 50.
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Депутат Алла Надточій поцікавилась, скільки не вистачає субвенції на зарплати в освітній та медичній галузях. Про це йшлося 19 грудня під час засідання «освітньої» комісії, - пише Конкурент.
Начальник управління фінансів та бюджету Лілія Єлова сказала, що по освіті є потреба в 28 мільйонів гривень, а передбачено 15 мільйонів, по охороні здоров’я є потреба в 74 мільйона гривень, а передбачено 50.
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