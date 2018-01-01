вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вчителям може не вистачити грошей на зарплати у 2019 році

У Луцьку вчителям може не вистачити грошей на зарплати у 2019 році
На зарплату освітянам у 2019 році є потреба в 28 мільйонів гривень, а у бюджеті міста передбачено 15 мільйонів гривень.

Депутат Алла Надточій поцікавилась, скільки не вистачає субвенції на зарплати в освітній та медичній галузях. Про це йшлося 19 грудня під час засідання «освітньої» комісії, - пише Конкурент.

Начальник управління фінансів та бюджету Лілія Єлова сказала, що по освіті є потреба в 28 мільйонів гривень, а передбачено 15 мільйонів, по охороні здоров’я є потреба в 74 мільйона гривень, а передбачено 50.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, зарплата, вчителі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині фура злетіла в кювет: траса заблокована. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Поблизу гіпермаркету «Там Там» виступатиме найбільший цирк в Україні*
Сьогодні, 18:36
У Луцьку вчителям може не вистачити грошей на зарплати у 2019 році
Сьогодні, 18:23
Дах у школі під Луцьком обвалився через халатність скандального комунального підприємства
Сьогодні, 18:08
У Рівному хворий 26-річний чоловік побив лікаря і вистрибнув з 4-го поверху
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО
10 грудень, 15:38
Кому на Волині платять найбільше Кому на Волині платять найбільше
07 грудень, 19:40
Середня зарплата на Волині – понад 7 тисяч гривень Середня зарплата на Волині – понад 7 тисяч гривень
07 грудень, 18:43
Освітянам Володимира досі боргують зарплату Освітянам Володимира досі боргують зарплату
04 грудень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У районі на Волині відбувся День донора
Сьогодні, 19:47
 0
У Луцьку намагалися звільнити з-під варти одного з підозрюваних у стрілянині на мийці
Сьогодні, 19:39
 0
У Луцьку будуть вшановувати пам'ять В'ячеслава Чорновола
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8