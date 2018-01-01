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Відомі шоумени записали святкове відео дітям волинського Героя. ВІДЕО

Відомі шоумени записали святкове відео дітям волинського Героя. ВІДЕО
Гумористи зі студії "Квартал 95" записали відеозвернення з привітанням для дітей загиблого волинського Героя Сергія Гулюка.

Нагадаємо, у липні на українсько-російському кордоні у Донецькій області загинув молодший сержант Луцького прикордонного загону Гулюк Сергій Миколайович.

Таким оригінальним сюрпризом у Facebook поділилася їхня мама Юлія Гулюк.

"До нас сьогодні дійсно завітав Миколай. Дякуємо за вітання 95 кварталу з цим святом. Ми дуже любимо дивитися ваші виступи, ви найкращі. Щастя, здоров'я і успіху вашому колективу", - поділилася враженнями жінка.

Так, на відео Володимир Зеленський, Юрій Крапов та Юрій Корявченков побажали діткам здоров'я, удачі, новорічного настрою та здійснення усіх мрій.


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Теги: квартал 95, АТО, День святого Миколая
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