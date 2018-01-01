Відомі шоумени записали святкове відео дітям волинського Героя. ВІДЕО

Сергія Гулюка.



Нагадаємо, у липні на українсько-російському кордоні у Донецькій області



Таким оригінальним сюрпризом у Facebook поділилася їхня мама Юлія Гулюк.



"До нас сьогодні дійсно завітав Миколай. Дякуємо за вітання 95 кварталу з цим святом. Ми дуже любимо дивитися ваші виступи, ви найкращі. Щастя, здоров'я і успіху вашому колективу", - поділилася враженнями жінка.



Так, на відео Володимир Зеленський, Юрій Крапов та Юрій Корявченков побажали діткам здоров'я, удачі, новорічного настрою та здійснення усіх мрій.





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