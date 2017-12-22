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Як працюватиме ПриватБанк на Волині у період новорічно-різдвяних свят*

Як працюватиме ПриватБанк на Волині у період новорічно-різдвяних свят*
Незабаром українці матимуть додаткові вихідні з нагоди новорічно-різдвяних свят. У ці дні ПриватБанк цілодобово обслуговуватиме клієнтів через електронні сервіси.

На свята українці матимуть три подовжені вихідні: з 22 до 25 грудня, з 30 грудня до 1 січня; з 5 до 7 січня.

Незважаючи на вихідні, ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів в онлайн-режимі - через банкомати, термінали, Інернет-банк Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.

У святкові дні усі клієнти зможуть скористатися цілодобовими зонами самообслуговування у відділеннях ПриватБанку. Усі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо - можна здійснити через банкомати і термінали банку. На Волині для зручності клієнтів працює майже 200 банкоматів та 300 терміналів ПриватБанку.

Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.

Звертаємо увагу, що з 23 до 25 грудня та з 30 грудня до 1 січня всі відділення ПриватБанку на Волині не працюватимуть. По суботах, 22 та 29 грудня працюватимуть всі відділення, проте графік їх роботи скорочений на годину. У суботу, 5 січня працюватимуть такі відділення:

Луцьке відділення № 3 (пр-т Волі, 6);

Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);

Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);

Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);

Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15).

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Теги: ПриватБанк, графік, свята
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