Центренерго пообіцяло викупляти все державне вугілля після приватизації, – нардеп
Сьогодні, 16:40
Минулого тижня відбулася нарада віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, представників шахтарських колективів, голови Львівської обладміністрації Олега Синютки де обговорювалися стан і проблеми вугільної галузі Західної України. На ній в тому числі було підняте питання наслідків приватизації Центренерго для шахтарських підприємств Львівсько-Волинського басейну.
Представники державної компанії запевнили, що в пакет по приватизації буде внесено пункт щодо обов’язкової купівлі всього українського вугілля державних шахт.
Про це повідомив на своїй сторінці Facebook член Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу народний депутат Михайло Бондар.
«Тиждень тому проводилися зустрічі с віце-прем’єр-міністром Володимиром Кістіоном, представниками шахтарських колективів, я був присутній, був присутній голова Львівської обладміністрації Олег Синютка, де піднімалося питання заборгованості перед шахтарськими колективами. І я підняв питання на рахунок приватизації Центренерго.
В пакет по приватизації слід включити пункт, де новий власник Центренерго буде зобов’язаний викупляти в повному обсязі вугілля з державних вугледобувних підприємств, щоб не стало так, що новий власник буде викупляти це вугілля в приватних структур або закордоном, і вугілля державних львівських і волинських шахт залишиться без реалізації. На нараді у Кістіона представники Центренерго запевнили, що вони якраз наполягають, щоб це питання було внесене у пакет по приватизації», – повідомив Бондар.
Народний депутат закликав членів уряду та особисто прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана проконтролювати це питання.
«Я звертаю увагу на це членів уряду, Кабінету Міністрів, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб це питання було врегульоване. Я надіюсь, що це буде дослухано і дасть можливість реалізовувати в подальшому вугілля державних шахт», – підкреслив Бондар.
Нагадаємо, що раніше голова Незалежного профспілки гірників Михайло Волинець повідомляв, що під землею проводять акцію протесту 98 гірників шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Вимога – погасити заборгованість із заробітної плати, адже шахтарям ще за жовтень надійшло лише 48% виплат.
На початку року Центренерго повідомила, що готова викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Ця інформація міститься в повідомленні компанії від 26 січня.
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Представники державної компанії запевнили, що в пакет по приватизації буде внесено пункт щодо обов’язкової купівлі всього українського вугілля державних шахт.
Про це повідомив на своїй сторінці Facebook член Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу народний депутат Михайло Бондар.
«Тиждень тому проводилися зустрічі с віце-прем’єр-міністром Володимиром Кістіоном, представниками шахтарських колективів, я був присутній, був присутній голова Львівської обладміністрації Олег Синютка, де піднімалося питання заборгованості перед шахтарськими колективами. І я підняв питання на рахунок приватизації Центренерго.
В пакет по приватизації слід включити пункт, де новий власник Центренерго буде зобов’язаний викупляти в повному обсязі вугілля з державних вугледобувних підприємств, щоб не стало так, що новий власник буде викупляти це вугілля в приватних структур або закордоном, і вугілля державних львівських і волинських шахт залишиться без реалізації. На нараді у Кістіона представники Центренерго запевнили, що вони якраз наполягають, щоб це питання було внесене у пакет по приватизації», – повідомив Бондар.
Народний депутат закликав членів уряду та особисто прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана проконтролювати це питання.
«Я звертаю увагу на це членів уряду, Кабінету Міністрів, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб це питання було врегульоване. Я надіюсь, що це буде дослухано і дасть можливість реалізовувати в подальшому вугілля державних шахт», – підкреслив Бондар.
Нагадаємо, що раніше голова Незалежного профспілки гірників Михайло Волинець повідомляв, що під землею проводять акцію протесту 98 гірників шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Вимога – погасити заборгованість із заробітної плати, адже шахтарям ще за жовтень надійшло лише 48% виплат.
На початку року Центренерго повідомила, що готова викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Ця інформація міститься в повідомленні компанії від 26 січня.
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