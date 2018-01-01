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Центренерго пообіцяло викупляти все державне вугілля після приватизації, – нардеп

Центренерго пообіцяло викупляти все державне вугілля після приватизації, – нардеп
Минулого тижня відбулася нарада віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, представників шахтарських колективів, голови Львівської обладміністрації Олега Синютки де обговорювалися стан і проблеми вугільної галузі Західної України. На ній в тому числі було підняте питання наслідків приватизації Центренерго для шахтарських підприємств Львівсько-Волинського басейну.

Представники державної компанії запевнили, що в пакет по приватизації буде внесено пункт щодо обов’язкової купівлі всього українського вугілля державних шахт.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook член Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу народний депутат Михайло Бондар.

«Тиждень тому проводилися зустрічі с віце-прем’єр-міністром Володимиром Кістіоном, представниками шахтарських колективів, я був присутній, був присутній голова Львівської обладміністрації Олег Синютка, де піднімалося питання заборгованості перед шахтарськими колективами. І я підняв питання на рахунок приватизації Центренерго.

В пакет по приватизації слід включити пункт, де новий власник Центренерго буде зобов’язаний викупляти в повному обсязі вугілля з державних вугледобувних підприємств, щоб не стало так, що новий власник буде викупляти це вугілля в приватних структур або закордоном, і вугілля державних львівських і волинських шахт залишиться без реалізації. На нараді у Кістіона представники Центренерго запевнили, що вони якраз наполягають, щоб це питання було внесене у пакет по приватизації», – повідомив Бондар.

Народний депутат закликав членів уряду та особисто прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана проконтролювати це питання.

«Я звертаю увагу на це членів уряду, Кабінету Міністрів, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб це питання було врегульоване. Я надіюсь, що це буде дослухано і дасть можливість реалізовувати в подальшому вугілля державних шахт», – підкреслив Бондар.

Нагадаємо, що раніше голова Незалежного профспілки гірників Михайло Волинець повідомляв, що під землею проводять акцію протесту 98 гірників шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Вимога – погасити заборгованість із заробітної плати, адже шахтарям ще за жовтень надійшло лише 48% виплат.

На початку року Центренерго повідомила, що готова викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Ця інформація міститься в повідомленні компанії від 26 січня.

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Теги: Центренерго, Михайло Бондар
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