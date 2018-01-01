Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 грудня





Іваничівський район



1. 9:0017:00

с.Соснина вул.Б.Хмельницького

2. 10:00-17:00

Іваничі вул.Незалежності,1-14

Грушевського,3,5,9, Незалежності,2,4,6,8,13,15,17, Львівська, Гагаріна, Відродження



Камінь-Каширський район



1.КТП-128

10:00 – 17:00

с.Добре, вул. Заполі

2. 10:00 – 17:00

с.Стобихівка, вул. Хутірська

3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Любешівський район



1. 10:00-17:00

Побут с. Судче, вул. Рівненська

2. 10:00-17:00

Магазин ФОП Слабенко О.І, магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П., страхова компанія Уніка, Побут с. Дольськ, вул. Гагаріна, Садова



Маневицький район



1. 11:00-17:00 КТП-529, с. Гораймівка.

КТП-455 - ФОП Мельник Л.М. (деревообробний цех).

КТП-252 - Гораймівська сільська рада (клуб), Церква, Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).

КТП-337 - ФОП Фальчук Святослав Степанович (торгівельний ларьок).

КТП-207 - СВК "Кормін" (млин).

КТП-208 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар, пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок).

КТП-206 - Гораймівська сільська рада (дит.садок), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Величко О.О. (виробнича база), ФОП Мельник Анатолій Григорович (комора), СВК "Кормін"



місто Нововолинськ

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-18:00 м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е Грудня

вул.Луцька, 1-е, ж

вул.Липинського, 1-5, 2-12

2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-18:00 м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-29



Рожищенський район



1 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю). с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги

5 Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю) с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

6 Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю). с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю).



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с Глухи вул Голобурди, Денисова

2. 10:00-17:00

ТЗОВ Надія, вишка мобільного звязку ЮМС с Смідин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 20 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:0017:00с.Соснина вул.Б.Хмельницького2. 10:00-17:00Іваничі вул.Незалежності,1-14Грушевського,3,5,9, Незалежності,2,4,6,8,13,15,17, Львівська, Гагаріна, Відродження1.КТП-12810:00 – 17:00с.Добре, вул. Заполі2. 10:00 – 17:00с.Стобихівка, вул. Хутірська3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 10:00-17:00Побут с. Судче, вул. Рівненська2. 10:00-17:00Магазин ФОП Слабенко О.І, магазин ФОП Лобацевич Н.С., магазин ФОП “Станкевич Г.П., страхова компанія Уніка, Побут с. Дольськ, вул. Гагаріна, Садова1. 11:00-17:00 КТП-529, с. Гораймівка.КТП-455 - ФОП Мельник Л.М. (деревообробний цех).КТП-252 - Гораймівська сільська рада (клуб), Церква, Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).КТП-337 - ФОП Фальчук Святослав Степанович (торгівельний ларьок).КТП-207 - СВК "Кормін" (млин).КТП-208 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар, пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок).КТП-206 - Гораймівська сільська рада (дит.садок), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Величко О.О. (виробнича база), ФОП Мельник Анатолій Григорович (комора), СВК "Кормін"місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-22 09:00-18:00 м.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е Груднявул.Луцька, 1-е, жвул.Липинського, 1-5, 2-122. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-18:00 м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-291 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю). с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги5 Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю) с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)6 Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю). с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю).1. 10:00-16:00с Глухи вул Голобурди, Денисова2. 10:00-17:00ТЗОВ Надія, вишка мобільного звязку ЮМС с Смідин

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