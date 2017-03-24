У Луцьку будуть вшановувати пам'ять В'ячеслава Чорновола





Відповідне Григорій Пустовіт.



Захід відбудеться у суботу, 22 грудня об 11:00, за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 3.



«Запрошуємо лучан вшанувати пам’ять відомого українського діяча», – пишуть у прес-службі Луцькради.

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