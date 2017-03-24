У Луцьку будуть вшановувати пам'ять В'ячеслава Чорновола
Сьогодні, 19:21
У Луцьку відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Захід відбудеться у суботу, 22 грудня об 11:00, за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 3.
«Запрошуємо лучан вшанувати пам’ять відомого українського діяча», – пишуть у прес-службі Луцькради.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
Захід відбудеться у суботу, 22 грудня об 11:00, за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 3.
«Запрошуємо лучан вшанувати пам’ять відомого українського діяча», – пишуть у прес-службі Луцькради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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