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У Луцьку будуть вшановувати пам'ять В'ячеслава Чорновола

У Луцьку будуть вшановувати пам'ять В'ячеслава Чорновола
У Луцьку відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

Захід відбудеться у суботу, 22 грудня об 11:00, за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 3.

«Запрошуємо лучан вшанувати пам’ять відомого українського діяча», – пишуть у прес-службі Луцькради.

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Теги: В'ячеслав Чорновіл, пам'ять вшанування, Луцьк
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