Цьогоріч населення Волині скоротилося на 2 тисячі людей





Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Волинській області.



Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 1036301 особу.



Упродовж січня–жовтня чисельність населення зменшилася на 2156 осіб.



Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1686 та 470 осіб).





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