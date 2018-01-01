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Цьогоріч населення Волині скоротилося на 2 тисячі людей

Цьогоріч населення Волині скоротилося на 2 тисячі людей
Упродовж січня–жовтня чисельність населення зменшилася на 2156 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Волинській області.

Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 1036301 особу.

Упродовж січня–жовтня чисельність населення зменшилася на 2156 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1686 та 470 осіб).


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Теги: населення, статистика, люди, Волинь
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