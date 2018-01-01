Аварія на Волині: Renault занесло в кювет
Сьогодні, 17:17
На міжнародній трасі Київ–Варшава біля села Коцюри трапилася дорожньо-транспортна пригода: автівка злетіла у кювет.
Автопригода сталась у середу, 19 грудня, - пише Район.in.ua.
Так, з 8:42 до 10:20 черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля брав участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт при попаданні машини в кювет.
В автівці перебувало дві людини, пасажирка отримала вивих лівого плеча.
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Автопригода сталась у середу, 19 грудня, - пише Район.in.ua.
Так, з 8:42 до 10:20 черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля брав участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт при попаданні машини в кювет.
В автівці перебувало дві людини, пасажирка отримала вивих лівого плеча.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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