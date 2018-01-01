Аварія на Волині: Renault занесло в кювет





Автопригода сталась у середу, 19 грудня, - пише



Так, з 8:42 до 10:20 черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля брав участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт при попаданні машини в кювет.



В автівці перебувало дві людини, пасажирка отримала вивих лівого плеча.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міжнародній трасі Київ–Варшава біля села Коцюри трапилася дорожньо-транспортна пригода: автівка злетіла у кювет.Автопригода сталась у середу, 19 грудня, - пише Район.in.ua Так, з 8:42 до 10:20 черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля брав участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт при попаданні машини в кювет.В автівці перебувало дві людини, пасажирка отримала вивих лівого плеча.

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