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Аварія на Волині: Renault занесло в кювет

Аварія на Волині: Renault занесло в кювет
На міжнародній трасі Київ–Варшава біля села Коцюри трапилася дорожньо-транспортна пригода: автівка злетіла у кювет.

Автопригода сталась у середу, 19 грудня, - пише Район.in.ua.

Так, з 8:42 до 10:20 черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля брав участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт при попаданні машини в кювет.

В автівці перебувало дві людини, пасажирка отримала вивих лівого плеча.

Аварія на Волині: Renault занесло в кювет
Аварія на Волині: Renault занесло в кювет

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Теги: аварія, кювет
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