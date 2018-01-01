Розповіли про нову шахрайську схему на Волині





Про це повідомили у



В установі попереджають суб’єктів господарювання про можливість появи на підприємствах, в установах та організаціях шахраїв під виглядом інспекторів праці.



У такий спосіб псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші, обіцяючи не проводити перевірку чи зменшити розмір штрафів у разі виявлення порушень вимог законодавства.



Начальник Управління Держпраці у Волинській області Ростислав Стасько закликає роботодавців бути пильними й уточнювати дані осіб, які представилися інспекторами, оперативно повідомляти про факти появи на підприємствах шахраїв під виглядом інспекторів Управління.



«Запам’ятайте! Жодних «попередніх» відвідувань господарюючих суб’єктів інспектори праці не здійснюють», – наголошують у прес-службі.



Довідково:



Детальну інформацію щодо виданих посвідчень головним державним інспекторам, які здійснюють державний нагляд з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів, можна перевірити на сайті Державної служби України з питань праці у розділі «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю».



У разі виникнення підозри, роботодавець (юридична особа або фізична особа – підприємець) може звернутися для підтвердження повноважень головних державних інспекторів до Управління Держпраці у Волинській області за телефоном: (0332) 71-74-76, 71-74-88.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі орудують шахраї під виглядом інспекторів праці.Про це повідомили у прес-службі Управління Держпраці у Волинській області.В установі попереджають суб’єктів господарювання про можливість появи на підприємствах, в установах та організаціях шахраїв під виглядом інспекторів праці.У такий спосіб псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші, обіцяючи не проводити перевірку чи зменшити розмір штрафів у разі виявлення порушень вимог законодавства.Начальник Управління Держпраці у Волинській областізакликає роботодавців бути пильними й уточнювати дані осіб, які представилися інспекторами, оперативно повідомляти про факти появи на підприємствах шахраїв під виглядом інспекторів Управління.«Запам’ятайте! Жодних «попередніх» відвідувань господарюючих суб’єктів інспектори праці не здійснюють», – наголошують у прес-службі.

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