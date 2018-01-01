Розповіли про нову шахрайську схему на Волині
Сьогодні, 17:23
У Ковелі орудують шахраї під виглядом інспекторів праці.
Про це повідомили у прес-службі Управління Держпраці у Волинській області.
В установі попереджають суб’єктів господарювання про можливість появи на підприємствах, в установах та організаціях шахраїв під виглядом інспекторів праці.
У такий спосіб псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші, обіцяючи не проводити перевірку чи зменшити розмір штрафів у разі виявлення порушень вимог законодавства.
Начальник Управління Держпраці у Волинській області Ростислав Стасько закликає роботодавців бути пильними й уточнювати дані осіб, які представилися інспекторами, оперативно повідомляти про факти появи на підприємствах шахраїв під виглядом інспекторів Управління.
«Запам’ятайте! Жодних «попередніх» відвідувань господарюючих суб’єктів інспектори праці не здійснюють», – наголошують у прес-службі.
Довідково:
Детальну інформацію щодо виданих посвідчень головним державним інспекторам, які здійснюють державний нагляд з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів, можна перевірити на сайті Державної служби України з питань праці у розділі «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю».
У разі виникнення підозри, роботодавець (юридична особа або фізична особа – підприємець) може звернутися для підтвердження повноважень головних державних інспекторів до Управління Держпраці у Волинській області за телефоном: (0332) 71-74-76, 71-74-88.
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Про це повідомили у прес-службі Управління Держпраці у Волинській області.
В установі попереджають суб’єктів господарювання про можливість появи на підприємствах, в установах та організаціях шахраїв під виглядом інспекторів праці.
У такий спосіб псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші, обіцяючи не проводити перевірку чи зменшити розмір штрафів у разі виявлення порушень вимог законодавства.
Начальник Управління Держпраці у Волинській області Ростислав Стасько закликає роботодавців бути пильними й уточнювати дані осіб, які представилися інспекторами, оперативно повідомляти про факти появи на підприємствах шахраїв під виглядом інспекторів Управління.
«Запам’ятайте! Жодних «попередніх» відвідувань господарюючих суб’єктів інспектори праці не здійснюють», – наголошують у прес-службі.
Довідково:
Детальну інформацію щодо виданих посвідчень головним державним інспекторам, які здійснюють державний нагляд з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів, можна перевірити на сайті Державної служби України з питань праці у розділі «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю».
У разі виникнення підозри, роботодавець (юридична особа або фізична особа – підприємець) може звернутися для підтвердження повноважень головних державних інспекторів до Управління Держпраці у Волинській області за телефоном: (0332) 71-74-76, 71-74-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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