Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 грудня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,

Світязі можливий невеликий сніг.



Температура повітря вночі – до -9…-8 градусів, удень – -4…-2.



Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,Світязі можливий невеликий сніг.Температура повітря вночі – до -9…-8 градусів, удень – -4…-2.Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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