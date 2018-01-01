Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі – до -9…-8 градусів, удень – -4…-2.
Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі – до -9…-8 градусів, удень – -4…-2.
Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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