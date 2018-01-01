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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 грудня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі можливий невеликий сніг.

Температура повітря вночі – до -9…-8 градусів, удень – -4…-2.

Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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